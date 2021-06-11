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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Исполком УАФ утвердил официальный статус слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Национальная сборная Украины
(8 голосов)

Предложение Павелко единогласно поддержали

Исполком УАФ утвердил официальный статус слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!"

фото - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что теперь у слоганов "Слава Украины" и "Героям слава" есть официальный футбольный статус.

"Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины.

Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью – "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов "Слава Украины" и "Героям слава", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире.

Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов.

Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину и с этим историческим решением", – написал Павелко в фейсбуке.

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В статье: Украина Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (20)
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belarus_1978 (Харьков)
11.06.2021 в 13:08
В футболе правит УеФА, она устанавливает правила игры и вносит изменения. Не может Украина, к сожалению играть по своим правилам, если хотим играть по своим правилам, то надо провести ЧЕ в Украине между Ахтыркой и Чопом.
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+1
-2
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Footballer16
11.06.2021 в 12:52
Как же Павелко хочется переизбраться на новый срок.
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0
-1
трамвай за трамваєм (найкращий)
11.06.2021 в 12:47
у моєму трамваї пасажири на кожній зупинці вигукують =Слава Україні!=.Інакше висажую або штрафую
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+3
0
bombard (Харьков)
11.06.2021 в 13:04
Это называется политическими репрессиями: если не прокричат - высажу. А если серьезно, то к этому лозунгу даже у Пуйла нет претензий. Пуйло недоволен ответом "Героям слава!".
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0
0
cucumber (Киев)
11.06.2021 в 12:41
Вся справа полягає у тому, що зараз після рішення УАФ в УЕФА нема підстав казати про політичне забарвлення слоганів "Слава Україні!" та "Героям слава!", і щоби там ні кукурекали москалі, наша збірна офіційно може використовувати цю символику на власної формі. Тепер залишається в цій формі показати достойні результати на футбольному полю. вася огурцов, який вболіває за збУ.
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+1
0
Гаринча (Киев)
11.06.2021 в 13:00
Якщо все так просто то чому раніше так не зробили?
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0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
11.06.2021 в 12:40
І що? УАФ не УЄФА. В Україні можна і футболки з Кубанню носити, але це рішення виконкому на європейському рівні нічого не змінить.
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0
-4
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Cтепний воїн (Дике поле)
11.06.2021 в 13:20
ты просто слишком туп Ватан и не понимаешь что теперь в лозунге нет полит. подоплеки и вы идите за обрій)
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+1
0
Гаринча (Киев)
11.06.2021 в 12:27
Це перемога!))
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
11.06.2021 в 12:24
и чо??? Павелко снова обделался и пытается спасти свой зад. Действия для внутреннего потребителя. УЕФА и ФИФА пофиг, что там напридумал УАФ.
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+1
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
11.06.2021 в 12:23
Це скоріше БАНЗАЙ! Щоб проПІАРитися... Пару років тому у вагон зайшов музикант і вигукнув: "Слава Україні!" Майже весь вагон відповів: "Героям слава!". Це було так природньо... Так надихаючі! На превеликий жаль деяким чиновникам кортить "погрітися" на цьому Чому це не провели раніше? Наразі це виглядає, як показати язика, бо більш вагомих аргументів НЕМА!
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+1
-2
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zloyded (Киев)
11.06.2021 в 12:16
Як-то кажуть: після бою кулаками не махають! Раніше де були, чим думали? Пізно пити "Боржомі"! Як все в країні відбувається - так і у футболі, все пов'язано!
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0
-2
kazbet (Черкассы)
11.06.2021 в 12:14
с чего шумиха не понять. Слава, к примеру, Греции - Героям слава, звучало б норм . а тут им политика... Нужно было продолжить на шортах Слава нации - Смерть ворогам
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+6
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.06.2021 в 12:11
Пыня, застрелись! СЛАВА УКРАИНЕ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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+5
-4
мы за динамо (киев)
11.06.2021 в 12:11
слава україні!
Ответить
+7
-3
Весела Дача (Кривий Ріг)
11.06.2021 в 12:12
Героям Слава!
Ответить
+7
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 12:04
Ни о чем. УАФ действует под эгидой уефа на международной арене. Поэтому могут запретить выступать с этой символикой. Так где окончательное решение УЕФА?
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+2
-9
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.06.2021 в 12:11
Не, не могут...
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+3
-3
avatar
zloyded (Киев)
11.06.2021 в 12:19
Символи прописані в Конституції! Крапка! Для військових прийнято вітання Слава Україні! Героям Слава! Але футбол, то не військове формування! Що ви все ліпите і не розумієте, що і до чого, бо це вам так хочеться?!
0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 12:41
Глупый ответ, такой же, ни о чем.
+1
-2


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