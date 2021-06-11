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Исполком УАФ утвердил официальный статус слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!"
Предложение Павелко единогласно поддержали
фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что теперь у слоганов "Слава Украины" и "Героям слава" есть официальный футбольный статус.
"Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины.
Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью – "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.
Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов "Слава Украины" и "Героям слава", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире.
Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов.
Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину и с этим историческим решением", – написал Павелко в фейсбуке.
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