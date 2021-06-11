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Цыганков сборной не помощник. Лучше бы не занимал чье-то место в заявке

Национальная сборная Украины
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(24 голосов)

Полутравмированный игрок едет на Евро-2020

Цыганков сборной не помощник. Лучше бы не занимал чье-то место в заявке

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Доходило до смешного... До того, что журналисты и эксперты проводили свои расследования, изучая "историю болезни" футболиста едва ли не в каждое межсезонье. Доходило до того, что говорили о симуляции игрока, об агентских играх, о сознательном нежелании работать во время подготовительных сборов в общей группе коллектива... Нет, вы читаете не про Ярослава Ракицкого, который аккуратно перед матчами сборной "травмировался", а через несколько дней уже носился в футболке "Шахтера", а про Виктора Цыганкова и его историю в "Динамо".

Редко какое межсезонье в течение последних двух-трех лет обходилось без сообщений о повреждении Виктора Цыганкова, мешающего ему работать в общей группе. При этом лидер "Динамо" умудрялся в каждом сезоне набивать неплохую индивидуальную статистику и претендовать на роль главного кадрового ресурса. В чем секрет? Очевидно же, в продолжительности клубного сезона. Несерьезно говорить о симуляции или желании Виктора "откосить" от общекомандных тренировок. Правда в том, что 23-летний футболист имеет "хрустальное" здоровья. Но успевает в проходном чемпионате набирать форму по ходу турнирной дистанции.

Виктор Цыганков (Динамо)

Как это работает? Цыганков пропускает межсезонные сборы и несколько стартовых матчей сезона, готовясь все это время индивидуально. Затем постепенно набирает форму через матчи с условными "Ингульцами", "Мариуполями" и "Олимпиками", и на конец сезона выходит с благовидными показатели статистики как для статуса лидера "Динамо". Но, что важно, без прорывов. В последнем сезоне УПЛ Виктор забил двенадцать голов, в сезоне 2019/20 – четырнадцать, в сезоне 2018/19 – восемнадцать, в сезоне 2017/18 – тринадцать. Виктор еще ни разу не выигрывал гонку бомбардиров УПЛ, хотя уже оброс статусами и званиями героя и надежды футбольной нации.

Бесспорно, он талантливый игрок. Бесспорно, в лучших своих кондициях он полезен для сборной. Гол Цыганкова в прошлом году помог Украине сенсационно одолеть Испанию в Лиге наций. Недавно точный удар Виктора спас сине-желтых от позорного поражения в товарищеском матче с Бахрейном. Цыганков является непосредственным творцом исторической победы (5:0) Украины над сборной Сербии в квалификации Евро-2020. Но стоит ли за старые заслуги багажом "тянуть" Виктора на чемпионат Европы?

Виктор Цыганков (Украина)

В контрольных матчах, предшествовавших финальной части Евро-2020, Цыганков сыграл несчастных 45 минут. Более того, этот тайм остается для Виктора единственным активным участием в жизни сборной в течение 2021-го года. С таким наследием, а также с незалеченными травмами, он и едет на Евро.

Здесь уже любые спекуляции отпадают. Если на клубном уровне еще можно говорить о желании Виктора (или его агента) создать для себя снисходительные тренировочные условия, то в контексте Евро-2020 это глупо. Президент "Динамо" возлагает на этот турнир большие надежды в плане "раскрутки" собственных футболистов. Игорь Суркис рассчитывает, что Миколенко и Цыганков проявят себя как можно лучше и цена на них резко возрастет. Здесь уже и на Георгия Бущана есть клиенты, поэтому не могут не понимать уникальность шанса сами футболисты. Однако понимание и осознание Виктору Цыганкову в этом случае не помогут. Его проблемы со здоровьем превалируют над всеми другими обстоятельствами.

Набрать форму по ходу турнира, как это часто случается с Виктором в УПЛ, тоже не получится (причины – на поверхности: Евро-2020 очень скоротечный турнир). Поэтому Цыганков может поехать на чемпионат Европы туристом, а Андрей Шевченко рискует недосчитаться одной боевой единицы. И можно было бы это пропустить сквозь пальцы, если бы Цыганков был представители не проблемной для сборной Украины позиции. Но на левом фланге полузащиты за спиной Александра Зубкова нет никого. Никого, кроме авантюрного Соболя и ленивого и не профильного для этой позиции Марлоса.

Сборная Украины

Возможно, был смысл попробовать Ивана Петряка? Достойны участия в Евро ребята нашлись бы в "Заре" и "Ворскле", однако в заявке будет полутравмированный Цыганков. Для самого Виктора не стали примером поступки Марко Ройса и Вирджила ван Дейка, которые, будучи не до конца готовы, решили не мучить собственный организм и не отбирать место в заявке команды у кого-то, кто может реально помочь сборной.

У нас же принцип "священных коров" действует до сих пор. Хотя бы Виктора Коваленко не взяли – и на том спасибо.

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В статье: Виктор Цыганков
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Комментарии (15)
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Technical
11.06.2021 в 13:30
Циганков такий футболіст, який навіть, перебуваючи в поганій ігровій формі, може змінити гру на полі, забити важливий мяч чи віддати передачу. У Віктора є те, чого немає практично у жодного іншого футболіста Збірної - відмінне гольове чуття і висока реалізація.Як на мене, це футболіст такий же важливий для нас, як і Малиновський, Зінченко чи Яремчук. Як можна його не взяти?
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0
0
cucumber (Киев)
11.06.2021 в 13:28
А про що буде казати пан Сімейнон, як Циганков, скажімо, на вирішальної грі принесе перемогу збУ? Інакше як висером перед ЧЄ цю "галіматню"(моск.) не назвеш. Гравець тренується, докладає всіх зусіль щоб відповідати вимогам головного тренера, а тут "морською походочкою" обливають брудом гравця і завуальовано й тренера нібито за те що в 26 кандидатах знайшлося місце для людини, яка забитими голами за збірну доказала власне право бути в числі тих 26, що готові боротися на ЧЄ. вася огурцов, якому не подобається обсирательство гравців перед ЧЄ20.
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
11.06.2021 в 13:28
Згодний лише стосовно Петряка. За відсутності Коноплянки та травмованості Циганкова гостроту на лівому фланзі підсилювати нема ким.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.06.2021 в 13:25
дочитал. то есть Цыган может поехать на Евро туристом, а может и нет - то есть, поехать боевой единицей? вот если окажется, что на Евро он поехал туристом, тогда и стоит имхо публиковать подобные статьи А то что Шева игнорит Зорю, Ворсклу и другие клубы - факт
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+1
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
11.06.2021 в 13:24
последние дни юа футбол становиться помойкой. Ладно козломордые понабижали на сайт радоваться решению Уефа.( по сути нечего не изменилось) Но начали появляться откровенно идиотские статьи, а иногда с явно ватной позицией.
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+2
0
Vovan8585 (Кривой Рог)
11.06.2021 в 13:20
Это ж надо такую хрень написать
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+2
0
dmitroj88
11.06.2021 в 13:13
Сурок надеется на чудо - продать это бревно, вот и попросил у пазика по-братски чтобы он парня хоть на скамейке сборной засветил...
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+1
-4
nivroku (Odessa)
11.06.2021 в 13:12
Семён просто дурень
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+3
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
11.06.2021 в 13:08
почав читати і зрозумів. пише семен, тільки він може писати подібну маячню((
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+4
-1
vgolovan (полтава)
11.06.2021 в 13:05
это при том что я тоже во многом не согласен с составом сборной-но состав это прирогатива тренера
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-1
vgolovan (полтава)
11.06.2021 в 13:02
давно подозревал что автор статьи немного не в себе но что бы так для автора еще раз напомню что есть главный тренер команды и он берет всю ответственность за команду на себя а такие вот специалисты как семейон вообще не компетентны в футболе и никакого права не имеют писать такие статьи
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+6
-2
belarus_1978 (Харьков)
11.06.2021 в 13:02
Такое впечатление что пишет футболист, которого не взяли в сборную
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+6
-1
nivroku (Odessa)
11.06.2021 в 13:11
именно
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 12:59
Не чекав що автор UA-Футбол таке.....
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-1
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Я так думаю... (КиЇв)
11.06.2021 в 13:09
Чому не чекав? Це якраз стиль цього автора і це знають усі на цьому сайті незалежно від командних симпатій. Я особисто прочитав спочатку інформацію і подумав це мабуть «він» написав. Потім подивимся - ну так і є.
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