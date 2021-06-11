Цыганков сборной не помощник. Лучше бы не занимал чье-то место в заявке

Доходило до смешного... До того, что журналисты и эксперты проводили свои расследования, изучая "историю болезни" футболиста едва ли не в каждое межсезонье. Доходило до того, что говорили о симуляции игрока, об агентских играх, о сознательном нежелании работать во время подготовительных сборов в общей группе коллектива... Нет, вы читаете не про Ярослава Ракицкого, который аккуратно перед матчами сборной "травмировался", а через несколько дней уже носился в футболке "Шахтера", а про Виктора Цыганкова и его историю в "Динамо".

Редко какое межсезонье в течение последних двух-трех лет обходилось без сообщений о повреждении Виктора Цыганкова, мешающего ему работать в общей группе. При этом лидер "Динамо" умудрялся в каждом сезоне набивать неплохую индивидуальную статистику и претендовать на роль главного кадрового ресурса. В чем секрет? Очевидно же, в продолжительности клубного сезона. Несерьезно говорить о симуляции или желании Виктора "откосить" от общекомандных тренировок. Правда в том, что 23-летний футболист имеет "хрустальное" здоровья. Но успевает в проходном чемпионате набирать форму по ходу турнирной дистанции.

Как это работает? Цыганков пропускает межсезонные сборы и несколько стартовых матчей сезона, готовясь все это время индивидуально. Затем постепенно набирает форму через матчи с условными "Ингульцами", "Мариуполями" и "Олимпиками", и на конец сезона выходит с благовидными показатели статистики как для статуса лидера "Динамо". Но, что важно, без прорывов. В последнем сезоне УПЛ Виктор забил двенадцать голов, в сезоне 2019/20 – четырнадцать, в сезоне 2018/19 – восемнадцать, в сезоне 2017/18 – тринадцать. Виктор еще ни разу не выигрывал гонку бомбардиров УПЛ, хотя уже оброс статусами и званиями героя и надежды футбольной нации.

Бесспорно, он талантливый игрок. Бесспорно, в лучших своих кондициях он полезен для сборной. Гол Цыганкова в прошлом году помог Украине сенсационно одолеть Испанию в Лиге наций. Недавно точный удар Виктора спас сине-желтых от позорного поражения в товарищеском матче с Бахрейном. Цыганков является непосредственным творцом исторической победы (5:0) Украины над сборной Сербии в квалификации Евро-2020. Но стоит ли за старые заслуги багажом "тянуть" Виктора на чемпионат Европы?

В контрольных матчах, предшествовавших финальной части Евро-2020, Цыганков сыграл несчастных 45 минут. Более того, этот тайм остается для Виктора единственным активным участием в жизни сборной в течение 2021-го года. С таким наследием, а также с незалеченными травмами, он и едет на Евро.

Здесь уже любые спекуляции отпадают. Если на клубном уровне еще можно говорить о желании Виктора (или его агента) создать для себя снисходительные тренировочные условия, то в контексте Евро-2020 это глупо. Президент "Динамо" возлагает на этот турнир большие надежды в плане "раскрутки" собственных футболистов. Игорь Суркис рассчитывает, что Миколенко и Цыганков проявят себя как можно лучше и цена на них резко возрастет. Здесь уже и на Георгия Бущана есть клиенты, поэтому не могут не понимать уникальность шанса сами футболисты. Однако понимание и осознание Виктору Цыганкову в этом случае не помогут. Его проблемы со здоровьем превалируют над всеми другими обстоятельствами.

Набрать форму по ходу турнира, как это часто случается с Виктором в УПЛ, тоже не получится (причины – на поверхности: Евро-2020 очень скоротечный турнир). Поэтому Цыганков может поехать на чемпионат Европы туристом, а Андрей Шевченко рискует недосчитаться одной боевой единицы. И можно было бы это пропустить сквозь пальцы, если бы Цыганков был представители не проблемной для сборной Украины позиции. Но на левом фланге полузащиты за спиной Александра Зубкова нет никого. Никого, кроме авантюрного Соболя и ленивого и не профильного для этой позиции Марлоса.

Возможно, был смысл попробовать Ивана Петряка? Достойны участия в Евро ребята нашлись бы в "Заре" и "Ворскле", однако в заявке будет полутравмированный Цыганков. Для самого Виктора не стали примером поступки Марко Ройса и Вирджила ван Дейка, которые, будучи не до конца готовы, решили не мучить собственный организм и не отбирать место в заявке команды у кого-то, кто может реально помочь сборной.

У нас же принцип "священных коров" действует до сих пор. Хотя бы Виктора Коваленко не взяли – и на том спасибо.