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Безус: Готовимся к встрече с Нидерландами, постараемся играть в свою игру

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч состоится 13 июня

Безус: Готовимся к встрече с Нидерландами, постараемся играть в свою игру

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Роман Безус перед стартом Евро-2020 ответил на вопросы представителей СМИ.

- Ваш первый соперник на Евро-2020 - Нидерланды. Насколько эта команда является великой для вас?

- Да, эта команда является великой. Мы усиленно готовимся к встрече с ней и надеемся победить ее.

- Вы получили вызов на сбор в последний момент, но затем попали в окончательную заявку. С какими чувствами вы восприняли свое попадание в список?

- Да, у меня было много разных моментов в сезоне, которые пришлось преодолеть. Я оказался здесь с чувством гордости и надежды, что смогу помочь команде. Конечно, последние удачные матчи за клуб помогли мне попасть в заявку.

- Было ли желание получить вызов в сборную одной из причин вашей уверенной игры за клуб во второй части сезона? Понимали ли вы, что нужно еще добавить, чтобы быть приглашенным в национальную команду?

- Мотивации мне всегда хватает. У меня был тяжелый период где-то в январе, я мог сменить команду, но остался. Работал больше для себя, хотя не попадал в состав. Затем тренер поверил в меня, а когда появилось доверие, я стал больше играть и получил вызов в сборную.

- Вопрос от журналиста из Нидерландов. Чего можно ожидать от украинской сборной в воскресенье?

- Конечно, мы готовимся к встрече с очень сильным соперником. Но прежде всего мы будем стараться играть в свою игру, независимо от того, какой стиль будет исповедовать сборная Нидерландов.

- Несколько игроков сборной Украины выступают в чемпионате Бельгии. Что вы можете сказать по этому проводу?

- У меня была своя история, как я попал в эту страну. Также в Бельгии играют Яремчук, Макаренко, Пластун, которые приглашаются в сборную. А вообще в бельгийском чемпионате выступают семь-восемь игроков из Украины", - сказал Безус.

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В статье: Роман Безус Украина Евро-2021
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Источник:
УАФ

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