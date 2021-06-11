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Пресс-атташе сборной Украины: Мы собираемся играть в новой форме на чемпионате Европы

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Глывинский подтвердил намерения национальной команды

Пресс-атташе сборной Украины: Мы собираемся играть в новой форме на чемпионате Европы

Новина українською

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский на пресс-конференции ответил на вопрос журналистов из Нидерландов, собирается ли играть команда в форме с надписью "Героям слава!"

"Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ находится в Риме и общается по поводу этого с представителями УЕФА.

И да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы", – заявил пресс-аташе сборной Глывинский.

Напомним, что ранее УЕФА обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган "Героям слава!".

Читайте такжеИсполком УАФ утвердил официальный статус слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!"
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В статье: Украина Александр Глывинский Евро-2021
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Источник:
УАФ

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Комментарии (10)
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Барселиниус (землянин)
11.06.2021 в 16:43
Ну Слава Украине ещё куда ни шло, но вот Героям слава вообще не к месту. Ещё бы написали Смерть її ворогам. Это же футбол, господа.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
11.06.2021 в 15:45
Ну ну. Пока только слова. Буду рад, если позицию удасться отстоять. Но, есть сомнения.. вообщем, продолжаем следить за ситуацией.
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 14:50
Походу Павелко щось мутить в УЕФА, але все ж хотілось би дочекатись офіційної заяви від УЕФА. Дай Бог йому вирішити це питання.
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+3
-1
Счётчик шансов (Полтава)
11.06.2021 в 13:55
Походу Украине светит дисквал.
Ответить
+2
-20
magnum power (БОМЖ)
11.06.2021 в 14:01
походу уже договорились, что за шиворот никто заглядывать не будет, а лаптям - не дадут.
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+9
-3
Очманілий Заєць (Odessa)
11.06.2021 в 14:22
Походу гасла, від яких плющило москалів, було леґалізовано як офіційні гасла УАФ.
+7
-1
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
11.06.2021 в 14:46
походу вы ватаны пойдете целовать залу пу)
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+9
0
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Maxam (Чернівці)
11.06.2021 в 15:07
У ватанов подгорает, потому что знают, что россия не может изобразить Крым на своей форме, а мы можем)
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+12
0
belarus_1978 (Харьков)
11.06.2021 в 16:04
Значит надо это использовать и на всех эмблемах нарисовать карту Украины, если так подгорает от этого.
+1
0
avatar
dimonxman again (London)
11.06.2021 в 16:04
Ватаны вообще ноунеймы будут, не только Крым не могут изобразить, даже флаг вынести и гимн послушать не смогут! И это при том, что они отстегивают 220 лямов каждые 3 года. По ходу УЕФА кинуло мацкалей на бабосики.... ха-ха, ну лошары....
+1
0


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