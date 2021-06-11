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Пресс-атташе сборной Украины: Мы собираемся играть в новой форме на чемпионате Европы
Глывинский подтвердил намерения национальной команды
Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский на пресс-конференции ответил на вопрос журналистов из Нидерландов, собирается ли играть команда в форме с надписью "Героям слава!"
"Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ находится в Риме и общается по поводу этого с представителями УЕФА.
И да, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы", – заявил пресс-аташе сборной Глывинский.
Напомним, что ранее УЕФА обязал УАФ убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 слоган "Героям слава!".
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