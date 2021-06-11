Маркевич: Все ждут от сборной Украины как минимум выхода из группы

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич считает, что команда Андрея Шевченко может выстрелить на предстоящем чемпионате Европы.

- Мирон Богданович, чего вы ждете от предстоящего форума?

- Не только я, но и все болельщики в ожидании такого большого турнира, которого мы не видели три года. Все соскучились по такого рода соревнованиям. Главное, что чемпионат Европы пройдет со зрителями, поскольку при пустых трибунах это не будет праздником футбола. Я жду классной игры от всех команд.

- Кто для вас фаворит Евро?

- Однозначно кого-то назвать сложно. Я бы выделил несколько команд. Это Франция, Испания, Португалия, Англия, Бельгия. Надеюсь, что и сборная Украины продвинется как можно дальше.

- В плане игровых качеств, кто вам больше всего импонирует? Сборная Украины не в счет.

- Бельгийцы.

- Стиль игры этой команды чем-то похож на ваши методы работы наставником…

- Да (улыбается). У сборной Бельгии много классных исполнителей. Думаю, у их наставника есть головная боль, кого ставить в стартовый состав. А если и Азар наберет форму, то эта команда будет для меня чуть ли не главным претендентом на победу в чемпионате Европы.

- Как вы думаете, на этом Евро мы узнаем новые имена?

- Думаю, да. И очень хочется верить, что среди них будут и украинские исполнители.

- Например?

- Руслана Малиновского и Александра Зинченко и так все знают (улыбается). Поэтому я жду прорыва от того же Виталия Миколенко, Ильи Забарного, Георгия Бущана… Надеюсь, что и Роман Яремчук продолжит забивать так, как он это делал в чемпионате Бельгии.

- Какие сильные стороны у команды Андрея Шевченко?

- Прежде всего это сыгранность, поскольку просматривается основной состав. Есть футболисты, которые играли чаще других. Я вижу у ребят уверенность в своих силах. Тем более что и физические кондиции сине-желтых обнадеживают, а за последние дни, полагаю, тренерский штаб должен вывести команду на максимум своих функциональных возможностей. Будем с оптимизмом смотреть на матчи в группе подопечных Андрея Шевченко.

- Тренируя свои команды, вы прививали им атакующий стиль игры, соответственно, у тренера должен быть качественный выбор нападающих. У Яремчука хорошая подстраховка?

- Непростой вопрос. Яремчук на место в старте вне конкуренции, а первым запасным, я так понимаю, будут рассчитывать на Беседина. Посмотрим, может, и Довбик выстрелит.

- Чтобы в плей-офф рассчитывать на не такого авторитетного соперника, нужно выигрывать группу. Мы можем, например, обыграть Нидерланды?

- Почему нет? Зачастую первая игра проходит примерно, в равной борьбе. Понятно, что с хозяевами будет непросто, но не так сейчас страшен черт, как его рисуют. В каком стиле будет действовать сборная Украины? Об этом знает только главный тренер, но, думаю, что наша команда может и на контратаках сыграть, и прессинговать соперника на его половине поля. Посмотрим.

- Нынешняя сборная Украины может перекрыть результаты 2012-го и 2016 годов?

- За 2016-й год я вообще молчу, а 2012-й?.. Все ждут от нашей сборной как минимум выхода из группы, о чем говорил и Андрей Шевченко.

- А для вас лично, какой результат для сине-желтых считался бы удовлетворительным?

- Хотел бы видеть сборную Украины в полуфинале чемпионата Европы. Нужно ставить высокую планку. При удачном стечении и обстоятельств, при фарте, можно побороться за место в четверку лучших сборных континента. Но здесь очень важно избежать травм, поскольку для нас это может стать проблемой. Поэтому верим в лучшее и держим кулаки за нашу главную команду страны", - рассказал Маркевич.