Беседин: Играть на ничью с Нидерландами – это неправильно

Форвард сборной Украины Артем Беседин перед стартом Евро-2020 ответил на вопросы журналистов.

– Можно ли сказать, что ваша нынешняя хорошая форма – это своеобразный ответ УЕФА на несправедливое решение по недавней диквалификации?

– Что касается моей годичной дисквалификации, то все прекрасно знают, как это произошло. Я сейчас не хочу об этом говорить. В этот период я тренировался и готовился, в том числе, и к Евро. Все, что происходит, это не зря, поэтому из происшедшего нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы на чемпионате Европы и нужно сконцентрироваться на ближайших играх и показать все, на что способны лично я и вся команда.

– Как команда готовится к игре с Нидерландами и будет ли ничья хорошим результатом?

– Вся команда тренируется и готовится. Мы провели очень хорошую работу, а тренерский штаб донес до каждого игрока, что от него требуется на поле. И каждый отлично представляет себе свои игровые функции. Выходить и играть на ничью с Нидерландами – это неправильно. У нас очень высокие амбиции и мы хотим пройти, как можно дальше. Сборная Украины против любого соперника будет играть только на победу.

– Тот факт, что Андрей Шевченко был выдающимся форвардом влияет на вашу работу с ним? Возможно он больше времени уделяет нападающим?

– Конечно, комфортно, когда главный тренер раньше играл на твоей позиции и играл довольно таки неплохо. Это всегда очень хорошо. Нападающие очень внимательно прислушиваются к нему, к его подсказкам. Он говорит правильные и нужные вещи и это пригодится в игре. Для форвардов сборной это очень хороший опыт.

– Дал ли Мирча Луческу какие-либо установки перед вашим отъездом в сборную?

– Он все время подсказывает. Он говорит, чтобы мы использовали свои сильные качества и я считаю, что это правильно. Мирча Луческу подсказывает очень мудрые вещи, поэтому его внимательно слушают. И перед Евро он также делал подсказки. Чтобы мы выкладывались на 100 процентов.