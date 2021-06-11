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Национальная сборная Украины

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Беседин: Играть на ничью с Нидерландами – это неправильно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сборная ставит перед собой только максимальные цели

Беседин: Играть на ничью с Нидерландами – это неправильно

Новина українською

Форвард сборной Украины Артем Беседин перед стартом Евро-2020 ответил на вопросы журналистов.

– Можно ли сказать, что ваша нынешняя хорошая форма – это своеобразный ответ УЕФА на несправедливое решение по недавней диквалификации?

– Что касается моей годичной дисквалификации, то все прекрасно знают, как это произошло. Я сейчас не хочу об этом говорить. В этот период я тренировался и готовился, в том числе, и к Евро. Все, что происходит, это не зря, поэтому из происшедшего нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы на чемпионате Европы и нужно сконцентрироваться на ближайших играх и показать все, на что способны лично я и вся команда.

– Как команда готовится к игре с Нидерландами и будет ли ничья хорошим результатом?

– Вся команда тренируется и готовится. Мы провели очень хорошую работу, а тренерский штаб донес до каждого игрока, что от него требуется на поле. И каждый отлично представляет себе свои игровые функции. Выходить и играть на ничью с Нидерландами – это неправильно. У нас очень высокие амбиции и мы хотим пройти, как можно дальше. Сборная Украины против любого соперника будет играть только на победу.

– Тот факт, что Андрей Шевченко был выдающимся форвардом влияет на вашу работу с ним? Возможно он больше времени уделяет нападающим?

– Конечно, комфортно, когда главный тренер раньше играл на твоей позиции и играл довольно таки неплохо. Это всегда очень хорошо. Нападающие очень внимательно прислушиваются к нему, к его подсказкам. Он говорит правильные и нужные вещи и это пригодится в игре. Для форвардов сборной это очень хороший опыт.

– Дал ли Мирча Луческу какие-либо установки перед вашим отъездом в сборную?

– Он все время подсказывает. Он говорит, чтобы мы использовали свои сильные качества и я считаю, что это правильно. Мирча Луческу подсказывает очень мудрые вещи, поэтому его внимательно слушают. И перед Евро он также делал подсказки. Чтобы мы выкладывались на 100 процентов.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
УАФ

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Комментарии (12)
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Леонід Скачков (Рівне)
11.06.2021 в 19:09
Коротка пам"ять у всіх:забули,як у повторному матчі з сербами,Бєсєдін відправив Збірну до першого кошику?
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
11.06.2021 в 19:00
Беседин: "Штучки три положу Нидерландам, не меньше".
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2021 в 18:10
Конечно, если тебя выпустят, то верняк проиграем!!!!!
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 18:10
Беседин, забивай голы, какие проблемы? Ну должен же ты когда нибудь сняться с якоря? Может уже пришло время?
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
11.06.2021 в 18:06
Полено изрекло мысль..
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+4
-1
avatar
Kalina ua (Sumy)
11.06.2021 в 18:09
Особенно... Конечно, комфортно, когда главный тренер раньше играл на твоей позиции и играл довольно таки неплохо.
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+2
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.06.2021 в 19:36
Самокритичний ви дописувач.
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0
0
vgolovan (полтава)
11.06.2021 в 17:55
если это чудо выйдет на поле и хоть раз ударит в створ ворот то для сборной это уже почти победа
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+2
-1
Smooth da Hustler (Львів)
11.06.2021 в 17:30
Ну если ты не будешь играть, то можно и на победу
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+4
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
11.06.2021 в 17:52
може ти будеш грати? який в тебе номер на футболці ?
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+1
-5
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Cтепний воїн (Дике поле)
11.06.2021 в 18:07
а будет разница если будет играть Беседин или пользователь сайта? Я думаю запороть распасовку и не попасть в створ ворот мы все здесь можем)
+5
-1
Smooth da Hustler (Львів)
11.06.2021 в 19:04
До чого тут я, він форвард низького рівня, забиває в чу і то небагато, про що мова
+1
-1


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