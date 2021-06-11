Сергей Лавриненко: Сборная Украины тоже готова преподнести сюрприз на Евро-2020

Наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко в преддверии старта Евро-2020 лестно отозвался о нашей сборной и рассказал о том, кого видит фаворитами турнира.

- Парадоксально, конечно, что в 2021 году предстоит проводить чемпионат Европы-2020, - констатирует этот неутешительный факт Сергей Лавриненко. – Но ничего не поделаешь – пандемия спутала все планы. Что касается моих ожиданий от выступления нашей национальной команды, то могу сказать: сейчас у нас интересная сборная, в которой много молодых игроков. Хотелось бы, чтобы Евро-2020 ребята показали хорошую игру и добились хорошего результата. Для начала нужно выйти из группы, что будет серьезным показателем. Группа ведь не самая простая, поэтому придется очень сильно постараться, чтобы добиться в ней максимума.

- Кого относите к числу фаворитов на предстоящем континентальном первенстве?

- Очень много хороших сборных, и я даже побоюсь выделять какую-то отдельно. Каждая из них может преподнести сюрприз, в том числе и национальная команда Украины. Важно, в каком состоянии и с какими кадровыми потерями подойдет к Евро-2020 наша сборная. Думаю, что каждая команда из числа участников не сможет встретить старт турнира в своем самом оптимальном сочетании. Поэтому говорить о фаворитах более конкретно не рискну.

- На кого сделали бы ставки по части победы на Евро-2020?

- Вообще-то я не азартный игрок, и это явно не мой «конек». Если же говорить гипотетически, то традиционно сильными считаются сборные Германии, Франции. Они всегда более стабильные, все их футболисты выступают в топ-чемпионатах. Думаю, именно от этих двух команд можно ожидать максимума, который они способны выдать.