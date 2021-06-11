Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: На Евро буду болеть за Турцию и Украину
Тренер уверен, что Украина выйдет из группы
fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от Евро-2020.
"Конечно, я буду болеть за Турция, которую недавно тренировал. Это нормально. Есть много игроков, с которыми я время от времени переписываюсь. А также за Украину, ведь здесь в сборной 11 игроков из "Динамо".
Украина - очень хорошая команда, много игроков которой играет в Европе. Мы увидим, что это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Они обязательно выйдут из группы" , - сказал Луческу.
На групповом этапе чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Нидерландами (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня).
Популярное сейчас
- "Слава Украине" и "Героям Слава". Металлист 1925 добавил слоганы на футболки команды
- Стало известно, кто рассудит первый матч сборной Украины на Евро-2020
- Антигерой дня. Украинская ассоциация футбола
- Евро-2020: где в Украине покажут матчи группового этапа и раунда плей-офф
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО