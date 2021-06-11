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Луческу: На Евро буду болеть за Турцию и Украину

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Тренер уверен, что Украина выйдет из группы

Луческу: На Евро буду болеть за Турцию и Украину

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от Евро-2020.

"Конечно, я буду болеть за Турция, которую недавно тренировал. Это нормально. Есть много игроков, с которыми я время от времени переписываюсь. А также за Украину, ведь здесь в сборной 11 игроков из "Динамо".

Украина - очень хорошая команда, много игроков которой играет в Европе. Мы увидим, что это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Они обязательно выйдут из группы" , - сказал Луческу.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Нидерландами (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня).

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В статье: Мирча Луческу Украина Турция Динамо (Киев)
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