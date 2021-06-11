Луческу: На Евро буду болеть за Турцию и Украину

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от Евро-2020.

"Конечно, я буду болеть за Турция, которую недавно тренировал. Это нормально. Есть много игроков, с которыми я время от времени переписываюсь. А также за Украину, ведь здесь в сборной 11 игроков из "Динамо".

Украина - очень хорошая команда, много игроков которой играет в Европе. Мы увидим, что это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Они обязательно выйдут из группы" , - сказал Луческу.