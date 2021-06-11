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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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В УЕФА заявили, что будут проверять футболки сборной Украины перед матчами

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Говорят, что слоган нужно прикрыть

В УЕФА заявили, что будут проверять футболки сборной Украины перед матчами

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

УЕФА в ответ на запрос российских СМИ дал пояснение по поводу формы сборной Украины.

"После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям Слава" на внутренней стороне воротника футболки.

Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем", – говорится в сообщении организации.

Напомним, что сегодня Андрей Павелко сообщил, что лозунг останется на футболке, но в окантовке большой эмблема сборной Украины, с картой страны, тризубом и надписью "Слава Украине!".

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В статье: Украина
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (29)
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Джин Тоник (R)
11.06.2021 в 23:26
Тут правда банят за всё подряд?
Ответить
0
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2021 в 23:59
Ага)
Ответить
0
-3
Governor-General (Odessa)
11.06.2021 в 23:13
Авторитетно и уважительно! Особенно хорошо сие действо сочетается со слоганом "Слава Украине!". Не, ну красиво же будет смотреться диалог: - Слава Украине! -Да-да, слава, слава, но футболочку покажи на предмет запрещённых слоганов. Сами набрали в рот дерьма, чтобы плюнуть в русских, а Европа заставила дерьмо проглотить. Стыдно за Украину.
Ответить
+4
-11
avatar
simargl (Чернигов)
11.06.2021 в 23:20
Отсоси. Все как раз наоборот. Слоган остаётся еще и переезжает на видимую часть футболки. Слава Украине!!!
Ответить
+10
-2
kapkan (Луганск)
11.06.2021 в 23:52
Слоганы- это, конечно, хорошо. Но без обид, ни одна команда за это не парится... Тут же люди в Футбол играют, а не в слоганы!!!!
0
-7
avatar
Bastard (Одесса)
11.06.2021 в 23:55
ти до України все одно ні якого відношення не маєшь, то сиді на сраці рівно
Ответить
+5
-1
kapkan (Луганск)
12.06.2021 в 00:15
На твоiй срацi уже усi сидiли???
0
-2
kapkan (Луганск)
12.06.2021 в 00:20
Ты, вафел безграмотный, поучи свой родной язык, а потом пиши без ошибок, бичара!!!
0
-1
янковский ян (Запорожье)
11.06.2021 в 23:10
Я понял что я ничего не понял. Идиоты.
Ответить
+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 23:04
Пускай Газпром прикажет УЕФА еще стирать нашим игрокам эти футболки. А заодно трусы с носками.
Ответить
+11
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.06.2021 в 23:03
хайпово-коммерческое обесценивание самой сути СУ-ГС. вы из отчета павелки поняли, останется ли Героям слава на футболках? я тоже нет
Ответить
+2
-3
viha (Краков)
11.06.2021 в 22:57
героям слава буде , якшо хоча б з групи вийдуть, а так, то мусолити тему патріотизму наше всьо
Ответить
+2
-5
avatar
simargl (Чернигов)
11.06.2021 в 23:21
Ваше все в Кракове. Не парься ...
Ответить
+5
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
11.06.2021 в 22:55
лакеи
Ответить
+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.06.2021 в 22:55
А у коцапів гасла на футболках будуть: йоп твою мат! Іди на х!
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+10
-1
avatar
Artem-south (Херсон)
11.06.2021 в 22:54
Як член Асоціації Читання Коментарів (АЧК) я тут тільки для того, щоб читати коментарі. Коментарі повинні бути короткими і простими. Ми цінуємо ваші зусилля по набору тексту. Також стежте за своїм правописом. Дякую вам і гарного дня!
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+6
-1
kalan-86 (Анкара)
11.06.2021 в 22:57
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.06.2021 в 23:02
не таким ми тебе уявляли, Мовний патруль
Ответить
+2
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
11.06.2021 в 23:06
Хочу стати членом АЧК! )
Ответить
+2
-1
andyua (Kyiv)
11.06.2021 в 23:55
Може членом в АЧКо?
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 22:47
Такого позора от УЕФА еще небыло.
Ответить
+4
-1
avatar
vs-vorota (Alexandriya)
11.06.2021 в 22:45
А шо не так, карта України є і є слоган Слава Украіні, все класно.
Ответить
+3
0
Джин Тоник (R)
11.06.2021 в 22:43
футбол вне политики
Ответить
+2
-8
Камонплей
11.06.2021 в 22:39
тоді буде бойкот спонсорів, що підтримують московитську мафію - уєфа
Ответить
0
0
Tenma7 (Чернигов)
11.06.2021 в 22:38
Так не понятно. Надпись "героям слава", закроют тем кружочком с картой, гербом и слоганом, что павелко презентовал?
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0
0
magnum power (БОМЖ)
11.06.2021 в 23:00
ми нічого не зрозуміємо, поки не побачимо цю футболку. всі чиновники багато років шліфують свою промову так, щоб ти нічого не зміг розібрати, а зраду перетворити в перемогу.
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+3
0
magnum power (БОМЖ)
11.06.2021 в 22:38
я вже представив цю картину: а у тебе в правильному місці всередині футболки напис Героям Слава? важко, звичайно, керуватися здоровим глуздом і в цей же час відпрацьовувати брудні гроші газпрому. лицемірство все одно перемогло ((.
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+4
0
shsp (Кировоград)
11.06.2021 в 22:35
уефа как всегда хочет и рыбку сесть и на два ... сесть!
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+3
0
ZSTV1223 (Черкаси)
11.06.2021 в 22:28
Ідіоти
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+6
0


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