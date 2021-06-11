В УЕФА заявили, что будут проверять футболки сборной Украины перед матчами

УЕФА в ответ на запрос российских СМИ дал пояснение по поводу формы сборной Украины .

"После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям Слава" на внутренней стороне воротника футболки.

Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем", – говорится в сообщении организации.

Напомним, что сегодня Андрей Павелко сообщил, что лозунг останется на футболке, но в окантовке большой эмблема сборной Украины, с картой страны, тризубом и надписью "Слава Украине!".