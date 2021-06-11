Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В УЕФА заявили, что будут проверять футболки сборной Украины перед матчами
Говорят, что слоган нужно прикрыть
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
УЕФА в ответ на запрос российских СМИ дал пояснение по поводу формы
"После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям Слава" на внутренней стороне воротника футболки.
Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем", – говорится в сообщении организации.
Напомним, что сегодня Андрей Павелко сообщил, что лозунг останется на футболке, но в окантовке большой эмблема сборной Украины, с картой страны, тризубом и надписью "Слава Украине!".
Популярное сейчас
- Павелко рассказал, чем закончились переговоры с УЕФА по форме сборной Украины
- Теперь их пятеро. Усик и другие абсолютные чемпионы мира в современной истории бокса
- "Слава Украине" и "Героям Слава". Металлист 1925 добавил слоганы на футболки команды
- Евро-2020: где в Украине покажут матчи группового этапа и раунда плей-офф
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО