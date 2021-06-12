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Украинских болельщиков освободили от прохождения карантина в Бухаресте
Но только тех, у кого есть билеты на матчи Евро
uaf.ua
Украинских болельщиков, которые посетят Бухарест с целью посещения матчей
Для этого украинские болельщики обязаны предоставить билет на один из матчей в печатном или электронном формате.
При этом румынская сторона сохраняет право в индивидуальном порядке принимать решение по каждому отдельному туристу, напоминают в посольстве Украины в Румынии.
Напомним, что в столице Румынии украинская сборная проведет два матча группового раунда — против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).
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