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Национальная сборная Украины

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Украинских болельщиков освободили от прохождения карантина в Бухаресте

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но только тех, у кого есть билеты на матчи Евро

Украинских болельщиков освободили от прохождения карантина в Бухаресте

uaf.ua

Новина українською

Украинских болельщиков, которые посетят Бухарест с целью посещения матчей Евро-2020, освободили от необходимости отбывать обязательный 14-дневный карантин.

Для этого украинские болельщики обязаны предоставить билет на один из матчей в печатном или электронном формате.

При этом румынская сторона сохраняет право в индивидуальном порядке принимать решение по каждому отдельному туристу, напоминают в посольстве Украины в Румынии.

Напомним, что в столице Румынии украинская сборная проведет два матча группового раунда — против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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