Украинских болельщиков освободили от прохождения карантина в Бухаресте

Украинских болельщиков, которые посетят Бухарест с целью посещения матчей Евро-2020 , освободили от необходимости отбывать обязательный 14-дневный карантин.

Для этого украинские болельщики обязаны предоставить билет на один из матчей в печатном или электронном формате.

При этом румынская сторона сохраняет право в индивидуальном порядке принимать решение по каждому отдельному туристу, напоминают в посольстве Украины в Румынии.

Напомним, что в столице Румынии украинская сборная проведет два матча группового раунда — против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).