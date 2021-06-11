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Национальная сборная Украины

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Слоган Героям Слава вместо воротника сзади будет размещен за картой Украины в центре образца единой Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Где и как будет размещен пока что непонятно

Слоган Героям Слава вместо воротника сзади будет размещен за картой Украины в центре образца единой Украины

Новина українською

Сегодня завершились переговоры УАФ с УЕФА по вопросу окончательного утверждения формы сборной Украины на Евро-2020.

Слоган "Героям слава" вместо воротника сзади будет размещен за картой Украины в центре образца единой Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что этот элемент станет талисманом команды.

"Удалось отстоять позицию, что слоган "Слава Украине" - "Героям слава" останется на футболках, и наши болельщики будут передавать игрокам свои эмоции", - сказал Павелко.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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ding31
12.06.2021 в 00:28
Гасло погасло за участью Павелко пид....ста
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0
-1
avatar
Просто Толик (Одесса)
12.06.2021 в 00:07
На Украине дураков на сто лет вперёд припасено.
Ответить
+1
-7
Dr. House (Поділля)
12.06.2021 в 00:08
Вот один окурок из Дома Профсоюзов и вылез...
Ответить
+4
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
11.06.2021 в 23:38
за картой Украины в центре образца единой Украины. Них..я не понял.
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+3
-4
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
11.06.2021 в 23:35
Ох уж эти патриоты, павелко и Ко олигархи )))
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+2
-8
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
11.06.2021 в 23:23
Совсем запутали. Лучше окончательный вариант формы покажите!
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+4
-2
avatar
simargl (Чернигов)
11.06.2021 в 23:17
Победа. Пусть и не большая , но первая победа на евро 2020... над РФ и РФС...
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+7
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
11.06.2021 в 23:42
А на полях Донбасса когда победы над РФ будут?
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+2
-12
avatar
simargl (Чернигов)
12.06.2021 в 00:05
Зубы береги ....)))
+4
-2
Dr. House (Поділля)
12.06.2021 в 00:10
Дрочиус, иди нах на своё ФКБ дрочи, шмалевидный
+3
-1


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