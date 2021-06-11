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Слоган Героям Слава вместо воротника сзади будет размещен за картой Украины в центре образца единой Украины
Где и как будет размещен пока что непонятно
Сегодня завершились переговоры УАФ с УЕФА по вопросу окончательного утверждения формы
Слоган "Героям слава" вместо воротника сзади будет размещен за картой Украины в центре образца единой Украины.
Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что этот элемент станет талисманом команды.
"Удалось отстоять позицию, что слоган "Слава Украине" - "Героям слава" останется на футболках, и наши болельщики будут передавать игрокам свои эмоции", - сказал Павелко.
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