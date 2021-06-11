Сегодня завершились переговоры УАФ с УЕФА по вопросу окончательного утверждения формы сборной Украины на Евро-2020.

Слоган "Героям слава" вместо воротника сзади будет размещен за картой Украины в центре образца единой Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что этот элемент станет талисманом команды.