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Шевченко возьмет Зинченко на пресс-конферецию перед матчем с Нидерландами

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Скоро "сине-желтые" стартуют на Евро-2020

Шевченко возьмет Зинченко на пресс-конферецию перед матчем с Нидерландами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины проведет первый поединок в финальной части Чемпионата Европы-2020 против сборной Нидерландов в Амстердаме.

Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко возьмет с собой на пресс-конференцию полузащитника Александра Зинченко. Старт беседы с журналистами - сегодня, в 17:45. По регламенту турнира все пройдет в виртуальном режиме. А уже в 18:30 на "Йоганн Кройфф Арене" начнется предматчевая тренировка сборной Украины.

Отметим, что Зинченко был капитаном "сине-желтых" на протяжении мартовских встреч отбора на ЧМ-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана. В поединках против Бахрейна с капитанской повязкой вышел Степаненко, против Северной Ирландии - Ярмоленко, а против Кипра - Пятов.

Напомним, что стартовый свисток поединка между Украиной и Нидерландами прозвучит 13 июня в 22:00.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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Счётчик шансов (Полтава)
12.06.2021 в 10:43
Возьмите и переводчика. С русского на украинский.
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Барселиниус (землянин)
12.06.2021 в 10:47
Зачем? Зиня будет на английском.. Шева на ломаном украинском. На русском ни-ни.. ты шо, цэ ж зрада. ))
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+1
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Счётчик шансов (Полтава)
12.06.2021 в 10:50
Зиня пусть на английском спичит, Шева пусть на итальянском парларит. А прымхлывым украинцам пусть переводчики переводят.
0
0
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Барселиниус (землянин)
12.06.2021 в 10:57
Ну да, ты прав. Тренеру УКРАИНСКОЙ сборной будет легче изъяснятся на итальянском, чем на украинском...
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Барселиниус (землянин)
12.06.2021 в 10:38
Ну вот.. Как только на прессуху фейсом зарисоваться на весь мир, так сразу еврей Зинченко.
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 10:03
Прессуху тоже выпрашивал?
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-2
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Барселиниус (землянин)
12.06.2021 в 10:42
Зиня не выпрашивал. Шеве настоятельно посоветовали...
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