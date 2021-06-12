Шевченко возьмет Зинченко на пресс-конферецию перед матчем с Нидерландами

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины проведет первый поединок в финальной части Чемпионата Европы-2020 против сборной Нидерландов в Амстердаме.

Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко возьмет с собой на пресс-конференцию полузащитника Александра Зинченко. Старт беседы с журналистами - сегодня, в 17:45. По регламенту турнира все пройдет в виртуальном режиме. А уже в 18:30 на "Йоганн Кройфф Арене" начнется предматчевая тренировка сборной Украины.

Отметим, что Зинченко был капитаном "сине-желтых" на протяжении мартовских встреч отбора на ЧМ-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана. В поединках против Бахрейна с капитанской повязкой вышел Степаненко, против Северной Ирландии - Ярмоленко, а против Кипра - Пятов.

Напомним, что стартовый свисток поединка между Украиной и Нидерландами прозвучит 13 июня в 22:00.