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Миллионы в кармане. Стало известно сколько заработала и сколько может еще заработать сборная Украины на Евро-2020
Победителю турнира достанется большой куш
Фото Павла Кубанова - УАФ
УЕФА на официальном сайте объявила, что призовой фонд Евро-2020 будет составлять 371 млн евро - это на 70 млн больше, чем на предыдущем континентальном первенстве 2016 года.
За попадание в финальную стадию каждая сборная заработала 9,25 млн евро - именно столько составляют призовые "сине-желтых" на данный момент.
Победа на групповом этапе принесет каждой команде еще по 1,5 млн евро, ничья - 750 тыс. За выход в 1/8 финала сборные заработают по 2 млн евро, в 1/4 – 3,25 млн, в полуфинал - 5 млн.
Финалист получит дополнительные 7 млн евро, а победитель - 10 млн. Таким образом, чемпион Евро-2020 в общем может заработать около 32-34 млн евро (все зависит от результатов на групповом этапе).
Напомним, что на Евро-2016 сборная Украины заработала 8 млн евро - призовые за участие в финальной части соревнования.
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