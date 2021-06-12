Миллионы в кармане. Стало известно сколько заработала и сколько может еще заработать сборная Украины на Евро-2020

УЕФА на официальном сайте объявила, что призовой фонд Евро-2020 будет составлять 371 млн евро - это на 70 млн больше, чем на предыдущем континентальном первенстве 2016 года.

За попадание в финальную стадию каждая сборная заработала 9,25 млн евро - именно столько составляют призовые "сине-желтых" на данный момент.

Победа на групповом этапе принесет каждой команде еще по 1,5 млн евро, ничья - 750 тыс. За выход в 1/8 финала сборные заработают по 2 млн евро, в 1/4 – 3,25 млн, в полуфинал - 5 млн.

Финалист получит дополнительные 7 млн ​​евро, а победитель - 10 млн. Таким образом, чемпион Евро-2020 в общем может заработать около 32-34 млн евро (все зависит от результатов на групповом этапе).

Напомним, что на Евро-2016 сборная Украины заработала 8 млн евро - призовые за участие в финальной части соревнования.