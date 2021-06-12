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Цыганков: Статус Шевченко вдохновляет и заставляет чувствовать себя увереннее

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Также рассказал о тренерском штабе в целом

Цыганков: Статус Шевченко вдохновляет и заставляет чувствовать себя увереннее

Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник Национальной сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о статусе Андрея Шевченко и тренерском штабе "сине-желтых":

"Статус Андрея Шевченко как легенды украинского футбола только вдохновляет. Когда такой человек у руля сборной, ты чувствуешь себя увереннее. Андрей Николаевич и его тренерский штаб подробно разбирают каждого соперника. На тренировках они делают коррекцию в таких моментах, на которые мы бы даже не обратили внимание.

Это люди с большим опытом и глубоким пониманием футбола. Они пытаются помочь каждому футболисту отдельно и команде в целом, чтобы мы чувствовали себя увереннее на поле, и это помогло нам добиться результата.

Работать со штабом сборной легко - каждый добавляет что-то новое, свою культуру, свое видение футбола, жизненный опыт. Думаю, это только способствует успеху", - сказал Цыганков.

На счету Виктора шесть голов и два ассиста в 26 матчах за сборную Украины.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Виктор Цыганков
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Источник:
УЕФА

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