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Цыганков: Статус Шевченко вдохновляет и заставляет чувствовать себя увереннее
Также рассказал о тренерском штабе в целом
Олександр Приходько
Полузащитник Национальной сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о статусе Андрея Шевченко и тренерском штабе "сине-желтых":
"Статус Андрея Шевченко как легенды украинского футбола только вдохновляет. Когда такой человек у руля сборной, ты чувствуешь себя увереннее. Андрей Николаевич и его тренерский штаб подробно разбирают каждого соперника. На тренировках они делают коррекцию в таких моментах, на которые мы бы даже не обратили внимание.
Это люди с большим опытом и глубоким пониманием футбола. Они пытаются помочь каждому футболисту отдельно и команде в целом, чтобы мы чувствовали себя увереннее на поле, и это помогло нам добиться результата.
Работать со штабом сборной легко - каждый добавляет что-то новое, свою культуру, свое видение футбола, жизненный опыт. Думаю, это только способствует успеху", - сказал Цыганков.
На счету Виктора шесть голов и два ассиста в 26 матчах за сборную Украины.
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