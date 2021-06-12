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ВИДЕО, как Ярмоленко, Макаренко и Безус победили Шевченко, Зинченко и Яремчука в тенисбол
Позитив из лагеря сборной
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
После одного из занятий сборной Украины в Бухаресте две команды решили поиграть в тенисбол: Шевченко, Зинченко и Яремчук противостояли Ярмоленко, Безусу и Макаренко.
В итоге Ярмоленко и компания дважды подряд победили тройку наставника "сине-желтых". Сам Андрей прокомментировал эту битву:
"У них была команда звезд, у нас команда работяг. Мы за счет желания и самоотдачи обыграли их. Как известно дисциплина бьет класс. Если смотреть по Transfermarkt: Зинченко - 30 млн, Яремчук - 30, Андрей Николаевич - 130. И у нас по... миллиончику каждый игрок. Деньги не играют в футбол, поэтому мы за счет дисциплины обыграли их. Я надеюсь, это будет в Интернете и болельщики это оценят", - едва сдерживая смех сказал Ярмоленко.
Потом еще Андрей стал на ворота, и за несколько ударов ему так и никто не смог забить гол.
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