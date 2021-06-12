  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. ВИДЕО, как Ярмоленко, Макаренко и Безус победили Шевченко, Зинченко и Яремчука в тенисбол
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО, как Ярмоленко, Макаренко и Безус победили Шевченко, Зинченко и Яремчука в тенисбол

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Позитив из лагеря сборной

ВИДЕО, как Ярмоленко, Макаренко и Безус победили Шевченко, Зинченко и Яремчука в тенисбол

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

После одного из занятий сборной Украины в Бухаресте две команды решили поиграть в тенисбол: Шевченко, Зинченко и Яремчук противостояли Ярмоленко, Безусу и Макаренко.

В итоге Ярмоленко и компания дважды подряд победили тройку наставника "сине-желтых". Сам Андрей прокомментировал эту битву:

"У них была команда звезд, у нас команда работяг. Мы за счет желания и самоотдачи обыграли их. Как известно дисциплина бьет класс. Если смотреть по Transfermarkt: Зинченко - 30 млн, Яремчук - 30, Андрей Николаевич - 130. И у нас по... миллиончику каждый игрок. Деньги не играют в футбол, поэтому мы за счет дисциплины обыграли их. Я надеюсь, это будет в Интернете и болельщики это оценят", - едва сдерживая смех сказал Ярмоленко.

Потом еще Андрей стал на ворота, и за несколько ударов ему так и никто не смог забить гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Роман Безус Евгений Макаренко Роман Яремчук Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...