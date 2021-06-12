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Цыганков: Наша максимальная цель - выиграть Евро-2020
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом
Олександр Приходько
Игрок Национальной сборной Украины Виктор Цыганков поделился надеждами на Евро-2020:
"Конечно же, самые высокие. Когда в детстве смотришь такие турниры, то лишь мечтаешь в них поучаствовать как футболист. Ну и выиграть тоже. Я понимаю, что сборная Украины в любом случае не является фаворитом, но мы едем на ЕВРО не для того, чтобы просто поучаствовать.
Естественно, наша максимальная цель - выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим.
Слаженный коллектив и понимание, что нужно делать на футбольном поле. Каждый футболист знает, что от него требуется. В теории тренеры объясняют каждому игроку, что ему нужно делать на своей позиции. Сейчас у нас более слаженный футбол, мы действуем как единый механизм", - сказал Цыганков.
Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в это воскресенье матчем против сборной Нидерландов. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00.
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