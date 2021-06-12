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Национальная сборная Украины

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Цыганков: Наша максимальная цель - выиграть Евро-2020

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом

Цыганков: Наша максимальная цель - выиграть Евро-2020

Олександр Приходько

Новина українською

Игрок Национальной сборной Украины Виктор Цыганков поделился надеждами на Евро-2020:

"Конечно же, самые высокие. Когда в детстве смотришь такие турниры, то лишь мечтаешь в них поучаствовать как футболист. Ну и выиграть тоже. Я понимаю, что сборная Украины в любом случае не является фаворитом, но мы едем на ЕВРО не для того, чтобы просто поучаствовать.

Естественно, наша максимальная цель - выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим.

Слаженный коллектив и понимание, что нужно делать на футбольном поле. Каждый футболист знает, что от него требуется. В теории тренеры объясняют каждому игроку, что ему нужно делать на своей позиции. Сейчас у нас более слаженный футбол, мы действуем как единый механизм", - сказал Цыганков.

Напомним, что сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в это воскресенье матчем против сборной Нидерландов. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00.

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В статье: Украина Евро-2020 Виктор Цыганков
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (41)
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krakow (Херсон)
12.06.2021 в 15:31
Лучше они,были бы немыми...Размышления и логическая цепочка, самого дорогостоящего. Цель - выиграть турнир.Но,есть одно но. Важно выйти из группы. И ,если получится выйти,то есть еще одно но. Нужен,хороший жребий. Занавес.
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+1
-2
Memorandum (Харьков)
12.06.2021 в 15:26
Одно радует, Вацко начал называть вещи своими именами, прозрел, когда лажаются, каже: хлопці-це фіаско!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.06.2021 в 15:19
витюня, хрустальненький ты наш, есть такое слово РЕАЛИЗМ - поищи его значение в словаре!
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0
-3
avatar
ascent (Луксор)
12.06.2021 в 15:21
Тище, а то сейчас прочтет той коммент, обидеться и вообще играть откажется...
Ответить
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
12.06.2021 в 15:18
если все будет как на Евро-16, забью переживать за эту сборную полу-малороссии с гламурным кумом Пазиком во главе
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+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
12.06.2021 в 15:19
Правильно, только настоящие украинцы имеют право играть за Великую Сборную и честь великой Украины!
Ответить
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
12.06.2021 в 15:25
иди нхй, дурачок)
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
12.06.2021 в 15:32
Что-то я не понял: а под сборной "полу-малороссии" ты кого имел ввиду?
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
12.06.2021 в 15:34
Объясни, кто не достоин, по твоему, играть за сборную и какой ты ее видишь?
0
-1
Memorandum (Харьков)
12.06.2021 в 15:13
Предлагаю в этой ветке обсудить матч Нид.-Укр. Тогда и посмотрим, кто был прав.
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.06.2021 в 15:07
Вірю безумовно, ну як мінімум фінал...
Ответить
0
-4
Memorandum (Харьков)
12.06.2021 в 15:17
И не опускайтесь до оскорблений, шановный, позиціонуєте себе щирим патріотом, а поводитесь, як упоротий кац.
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0
0
Memorandum (Харьков)
12.06.2021 в 15:06
Снимаем розовые очки. Ничего не светит. Лидера нет (Зина в МС на подпасовках возле своих ворот, это не лидер), игроки ДК и Ш не переваривают друг друга, Беседин, Макаренко, Кривцов- уровень первой лиги, Яремчуку никто не предоставит 10 моментов, чтобы он хоть раз забил, Малиновский-уставший после Чемп.Итал., Пятов в воротах-сразу домой, Миколенко и Забарный - плодят детские ошибки, что сразу приведут к голам. Резюме: в ожесточённой борьбе вырвут очко у Сев. Македонии (обыгравшей Германию на минуточку) и в офигенных футболках вернутся к своим "моделям" и миллионам. Шева скажет сделали шо смогли и свалит в Милан. А так да, конечно, победы!
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+2
-2
ZSTV1223 (Черкаси)
12.06.2021 в 15:42
Прямо в кожному слові відчувається підтримка і віра в свою команду незважаючи ні на що
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0
0
Memorandum (Харьков)
12.06.2021 в 15:44
Правда вона така, неприємна...
0
0
Alex.696 (Немирів)
12.06.2021 в 15:06
На гілці нижче відписались одні сondomи, за невеличким вийнятком. У свою збірну треба вірити і вболівати за неї. В іншому разі - збирайте манатки і їдьте на історичну батьківщину.
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0
-5
Memorandum (Харьков)
12.06.2021 в 15:07
Гілця нижче, протри очі, кондом.
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
12.06.2021 в 15:16
До 1793 года Вы принадлежали Польше... Но не спеши собирать чемоданы и уезжать на историческую Родину. Можешь еще поработать на славу Великой Украины!
Ответить
+2
-1
Memorandum (Харьков)
12.06.2021 в 14:59
Оттого и живём в .овне, что верим в сказки!
Ответить
+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
12.06.2021 в 15:01
Не НА, а В... А, так ты так и написал, тогда извини...
Ответить
0
-3
Memorandum (Харьков)
12.06.2021 в 15:02
Цензура типа
0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.06.2021 в 15:06
Живете так, бо самі гівно.
0
-1
dmitroj88
12.06.2021 в 14:59
Гроза Інгульця думкою багатіє...
Ответить
+3
-4
oda1979 (Запорожье)
12.06.2021 в 14:50
Люди, которые не в состоянии обыграть Казахстан и финников, мечтают выиграть ЧЕ:)))
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+4
-2
Леонід Скачков (Рівне)
12.06.2021 в 14:19
Мій прогноз фіналу:Франція-Україна.Французи стануть чемпіонами.Там один Канте,вартий всієї збірної Італії.
Ответить
+1
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.06.2021 в 14:28
можешь подтвердить свой прогноз в букмекерской конторе и поставить пару тыщ баксов
Ответить
+4
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.06.2021 в 15:08
Так контори лише а Донецьку й залишилися...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.06.2021 в 15:16
интернет есть - ума нет?
+1
0
Memorandum (Харьков)
12.06.2021 в 14:00
Надежды юношей питают. Почётное 4 место в группе и скорей к своим "моделям" и миллионам! Уже скоро.
Ответить
+3
-9
2.dc (Николаев)
12.06.2021 в 13:56
) ... все точно, спс за оригинальность. И начинать можно хоть завтра... ))
Ответить
0
-5
avatar
ascent (Луксор)
12.06.2021 в 13:56
А минимальная - не опозориться с крупным счетом и надписью "Слава Украине"!
Ответить
+4
-8
Леонід Скачков (Рівне)
12.06.2021 в 13:53
Цілком реально! Подивився вчора одного з фаворитів-гівно! Про турків взагалі сказати нічого-рівень Агробізнеса! Єдина реальна сила на сьогодні-французи!
Ответить
+3
-3
Memorandum (Харьков)
12.06.2021 в 13:58
Італія-гівно? Дядьку, ви явно переслухали гімн! Вони і з групи нахай вийдуть для початку, а Італія розірве їх як тузік грєлку!!!
Ответить
+3
-5
Леонід Скачков (Рівне)
12.06.2021 в 14:13
Ви дивились вчора гру?Турція всі три голи забила сама собі, і виглядала абсолютно нікчемно!
+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.06.2021 в 15:22
ага, туркистан взял и сам в свои ворота нагло затолкал 3 мяча, а макароны стояли на своей половине поля и слушали карузо
0
0
2.dc (Николаев)
12.06.2021 в 14:04
Да дядьку, вы уж как-то сильно с плеча рубанули. Ну турки пусть им, они хоть проиграли, но Итальяши то за что ... перебор однако ... ;)
Ответить
+2
-1
Леонід Скачков (Рівне)
12.06.2021 в 14:15
Італія не грала з французами,а з дуже слабкою Турцією (в цьому матчі).І аби турки не забивали самі собі,то хто зна...
+1
-3
2.dc (Николаев)
12.06.2021 в 14:33
И что? Пусть "турки и забивали себе сами", но явно не от хорошей жизни. И эту жизнь им было и было кому обеспечить. Я бы так слегонца Итальяшей не сбрасывал ... да и турок тоже, мы увидели всего 1 (один) матч.... )
+2
-1
маматрахер228 (Киев)
12.06.2021 в 13:43
Конечно, у нас же Ярмола, наша надежда!
Ответить
+2
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 14:11
А на кого, на плаксу и сцикуна Зінченка надіятись? Ярмола, на відміну від Зінченка, долю матчу на нашу користь може вирішити. Португалія і Іспанія це добре пам'ятають.
Ответить
+5
-4
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
12.06.2021 в 14:27
Это верно, Ярмолы с казахами не хватало.
+3
0


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