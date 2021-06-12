Цыганков: Наша максимальная цель - выиграть Евро-2020

Игрок Национальной сборной Украины Виктор Цыганков поделился надеждами на Евро-2020:

"Конечно же, самые высокие. Когда в детстве смотришь такие турниры, то лишь мечтаешь в них поучаствовать как футболист. Ну и выиграть тоже. Я понимаю, что сборная Украины в любом случае не является фаворитом, но мы едем на ЕВРО не для того, чтобы просто поучаствовать.

Естественно, наша максимальная цель - выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим.

Слаженный коллектив и понимание, что нужно делать на футбольном поле. Каждый футболист знает, что от него требуется. В теории тренеры объясняют каждому игроку, что ему нужно делать на своей позиции. Сейчас у нас более слаженный футбол, мы действуем как единый механизм", - сказал Цыганков.