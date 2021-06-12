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Кобин: Главное, чтобы ребята не перегорели перед Нидерландами
Супермотивация - тоже плохо
Фото - УПЛ / Автор - неизвестен
Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины сделал свой прогноз на поединок "сине-желтых" в первом туре группового этапа Евро-2020 против "оранье":
"В августе 2010 года мне посчастливилось участвовать в товарищеском матче между сборными Украины и Нидерландов. В Донецке гости выступали экспериментальным составом и немного обидно, что нам не удалось склонить чашу весов в свою пользу. 1:1.
Думаю, что с таким же счетом закончится и воскресный поединок в Амстердаме. Я просматривал последние матчи нидерландцев, и была возможность убедиться, что они далеко не безгрешны в обороне. Вот этой нерасторопностью их защитников и нужно воспользоваться. Тем более что в линии обороны они не смогут задействовать лидеров.
Впрочем, нашему тренерскому штабу опыта и знаний не занимать, поэтому уверен, что будет взята на вооружение правильная тактика на игру. Чтобы ребята не перегорели, уж очень им хочется проявить себя с лучшей стороны", - сказал Кобин.
Напомним, что матч Украина - Нидерланды состоится завтра на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме. Начало поединка - 22:00.
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