Кобин: Главное, чтобы ребята не перегорели перед Нидерландами

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины сделал свой прогноз на поединок "сине-желтых" в первом туре группового этапа Евро-2020 против "оранье":

"В августе 2010 года мне посчастливилось участвовать в товарищеском матче между сборными Украины и Нидерландов. В Донецке гости выступали экспериментальным составом и немного обидно, что нам не удалось склонить чашу весов в свою пользу. 1:1.

Думаю, что с таким же счетом закончится и воскресный поединок в Амстердаме. Я просматривал последние матчи нидерландцев, и была возможность убедиться, что они далеко не безгрешны в обороне. Вот этой нерасторопностью их защитников и нужно воспользоваться. Тем более что в линии обороны они не смогут задействовать лидеров.

Впрочем, нашему тренерскому штабу опыта и знаний не занимать, поэтому уверен, что будет взята на вооружение правильная тактика на игру. Чтобы ребята не перегорели, уж очень им хочется проявить себя с лучшей стороны", - сказал Кобин.