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Динамо вернуло себе статус базового клуба сборной Украины - Мнение

Национальная сборная Украины
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А Сидорчук выглядит в опорной зоне более оптимальным вариантом, чем Степаненко

Динамо вернуло себе статус базового клуба сборной Украины - Мнение

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Главный редактор сайта UA-Football Сергей Швец в Европодкасте #1 поделился своими выводами после спаррингов сборной Украины:

"Андрей Шевченко отказался от экспериментов с тремя защитниками. Также после спаррингов сборной стало понятно, что Сергей Сидорчук выглядит более оптимальным вариантом на такой важной позиции, как опорный полузащитник, чем Тарас Степаненко сейчас, как бы это парадоксально ни звучало.

Хотя это были контрольные поединки. Мы знаем характер Тараса, мы знаем склонность Андрея Шевченко к консерватизму. Такой вывод напрашивался ранее, учитывая наши матчи в Лиге Наций и в отборе на Чемпионате Мира: плавно киевское "Динамо" вернуло себе статус базового клуба сборной Украины. Если в предыдущих матчах считалось, что это стечение обстоятельств, то помним октябрь, когда мы побеждали Испанию: тогда “горняки” не приехали в сборную из-за вспышки коронавируса. Потом матчи отбора к ЧМ, где были комбинированные составы, то сейчас все же игроки "Динамо" превалируют в основе сборной Украины.

С одной стороны - это не должно играть какую-то большую роль, а с другой - мы помним 2016, когда на фоне кризисных отношений между "Шахтером" и "Динамо" сборная Украины провалилась на турнире.

Многие критикуют уровень спарринг-партнеров сборной Украины. Мне на первый взгляд казалось, что это не совсем правильный подход, а с другой стороны зачем рвать жилы с топовыми соперниками, загонять себя в очередную психологическую яму на фоне такого изнурительного сезона, который был очень насыщенным, учитывая факт коронавирусного футбола", - сказал Сергей Швец.

Напомним, что за последние 12 матчей сборной Украины Тарас Степаненко всего дважды попал в стартовый состав - в поединках против Германии и Бахрейна.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Сергей Швец
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Комментарии (3)
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Dimonych (FCSD)
12.06.2021 в 15:44
Из динамо реально важный только Караваев сейчас. В меньшей степени Миколенко, но ему есть замена. А так конечно Луческу у бобров - это плюс для Сборной.
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ascent (Луксор)
12.06.2021 в 15:29
Ага, на фото сборной одни динамовцы - все 11 человек!
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+1
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ascent (Луксор)
12.06.2021 в 15:38
Про Забарного молчу
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0
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