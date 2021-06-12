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"Что такое сборная?" - УАФ опубликовала зажигательный ролик в поддержку сборной Украины
Последние приготовления к старту "сине-желтых" на Евро-2020
Фото Павла Кубанова - УАФ
Уже завтра сборная Украины стартует на Чемпионате Европы-2020 матчем против Нидерландов. Так как большое количество болельщиков не сможет поддержать "сине-желтых" в Амстердаме, УАФ попросила зарядить ребят хотя бы в комментариях на страницах в соцсетях, прикрепив видео "Что такое сборная?”. Отметим, что авторы этого ролика - SMM-щики Андрея Пятова.
Напомним, что матч между Украиной и Нидерландами начнется 13 июня в 22:00. Болельщики из Украины не смогут отправиться на этот поединок. Вся надежда только на местных фанов подопечных Шевченко. Однако уже на других встречах группового этапа против Северной Македонии и Австрии, которые состоятся в Бухаресте, фаны "сине-желтых", которые приедут из Украины, будут присутствовать на трибунах.
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