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Шевченко: Цыганков будет тренироваться в общей группе, мы продолжаем следить за его состоянием
Тренер не уверен в состоянии игрока
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко рассказал о готовности Виктора Цыганкова принять участие в матче против Нидерландов.
— Готовы ли к завтрашней игре Виктор Цыганков и Тарас Степаненко?
— Цыганков чувствует себя лучше. Сегодня он будет тренироваться в общей группе, но мы продолжаем следить за его состоянием.
Что касается Тараса, то он прошел с нами сборы, отыграл практически во всех товарищеских играх, поэтому как и все игроки будет завтра готовиться к игре, – сказал Шевченко.
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