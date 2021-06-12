Шевченко: Цыганков будет тренироваться в общей группе, мы продолжаем следить за его состоянием

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко рассказал о готовности Виктора Цыганкова принять участие в матче против Нидерландов.

— Готовы ли к завтрашней игре Виктор Цыганков и Тарас Степаненко?

— Цыганков чувствует себя лучше. Сегодня он будет тренироваться в общей группе, но мы продолжаем следить за его состоянием.

Что касается Тараса, то он прошел с нами сборы, отыграл практически во всех товарищеских играх, поэтому как и все игроки будет завтра готовиться к игре, – сказал Шевченко.