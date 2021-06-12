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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко: Цыганков будет тренироваться в общей группе, мы продолжаем следить за его состоянием

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер не уверен в состоянии игрока

Шевченко: Цыганков будет тренироваться в общей группе, мы продолжаем следить за его состоянием

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко рассказал о готовности Виктора Цыганкова принять участие в матче против Нидерландов.

— Готовы ли к завтрашней игре Виктор Цыганков и Тарас Степаненко?

— Цыганков чувствует себя лучше. Сегодня он будет тренироваться в общей группе, но мы продолжаем следить за его состоянием.

Что касается Тараса, то он прошел с нами сборы, отыграл практически во всех товарищеских играх, поэтому как и все игроки будет завтра готовиться к игре, – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Евро-2020 Виктор Цыганков
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Источник:
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Комментарии (7)
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Водитель трамвая (Бухарест)
12.06.2021 в 21:02
Снова превратили сборную в богадельню для дерьнамовцев :(
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 21:46
Слухай ти, скільки разів повторювати що наразі немає команд, є збірна України. Чи тебе точно в трамваї родили?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 20:22
Добрі новини. Надіюсь що Віктор ще покаже свою гру.
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+5
-1
avatar
ascent (Луксор)
12.06.2021 в 20:12
Из-за одной, целая сборная с составом определиться не может со всеми вытекающими из этого последствиями...
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+1
-6
Чернышев (Tegusi)
12.06.2021 в 20:37
Ти шо там перепив під вечір, шо ти мелишь?
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
12.06.2021 в 20:56
А что тут определяться? Ярмоленко выйдет на его позиции. И нехрен искать повода для срача.
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.06.2021 в 21:48
Це одне чудо з буквами "определиться не может", от в нього і "последствия".
0
0


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