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Национальная сборная Украины

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Зинченко: Любой футболист сборной должен помочь всем, чем сможет

Национальная сборная Украины
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Александр возлагает большие надежды на свою команду

Зинченко: Любой футболист сборной должен помочь всем, чем сможет

Фото: УАФ

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, чего ожидает от стартового матча Евро-2020 против команды Нидерландов.

- Если бы вы могли выбрать для себя позицию на завтрашний матч, какой бы она была?
- Я бы хотел помочь команде и сыграть там, где скажет главный тренер. Любой футболист сборной должен помочь всем, чем сможет, чтобы добыть нужный результат. Мы играем не только за себя, но и за всю страну. Каждый футболист, который будет даже на замене, должен помочь какими-то словами, поддержкой и энергетикой. Мы единое целое.

- Вы играли в финале Лиги чемпионов за "Манчестер Сити". Насколько большим разочарованием стало поражение?
- Первые несколько дней после финала были самыми сложными в моей футбольной карьере. Но с гордостью могу сказать, что мы провели очень хороший сезон. Хочу испытать эти эмоции снова. Хочу снова там быть. Это лучшее, что может произойти в жизни спортсмена. Такие турниры, как Евро, тоже приравниваются к этому. После того, как ты закончишь карьеру, будешь сидеть у телевизора, смотреть такие турниры и вспоминать, что ты был там, и насколько это здорово. С нетерпением жду завтрашней игры, чтобы испытать эти эмоции, – сказал Зинченко.

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В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020 Александр Зинченко
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Источник:
Сайт УАФ

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