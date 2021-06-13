Шевченко: Я определился с составом сборной на 99%

Главный тренер Национальной сборной Украины дал предматчевую пресс-конференцию накануне поединка против Нидерландов в первом туре группового этапа ЧЕ-2020:

"- Бывает такое, что команды расклеиваются после пропущенного гола от сильного соперника. Как собираетесь противостоять Нидерландам?

- У каждого тренера есть свои идеи по этому поводу. Мы не планируем проигрывать.

- Завтра вам предстоит сыграть в роли гостей, ведь в Амстердаме будет намного больше нидерландских болельщиков, чем украинских. Как это скажется на команде?

- Это обычная ситуация, если не принимать во внимание последний год, когда зрители вообще отсутствовали на трибунах. Мы понимаем, что будем играть в Нидерландах при хорошей атмосфере. Мы понимаем все сложности, которые будут нас ждать, но готовы к ним. Мы с уважением относимся к сопернику. У него много талантливых игроков, это команда, которая всегда играет стабильно.

- Кто будет первым номером сборной и займет место в воротах?

- Я о составе говорить не буду. Я определился с ним на 99 процентов, но состав вы узнаете завтра перед игрой.

- В каком состоянии сейчас находится Виктор Цыганков? Готов к игре Тарас Степаненко?

- Цыганков чувствует себя лучше, он будет работать сегодня в общей группе. Мы будем следить за его работой. Он все время прибавляет. Очень важно, что Виктор будет тренироваться. Степаненко прошел все сборы, сыграл в товарищеских поединках. Он тренируется, как и все игроки, которые готовятся выходить на матч.