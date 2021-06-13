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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Я определился с составом сборной на 99%

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Каким он будет, по вашему мнению?

Шевченко: Я определился с составом сборной на 99%

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер Национальной сборной Украины дал предматчевую пресс-конференцию накануне поединка против Нидерландов в первом туре группового этапа ЧЕ-2020:

"- Бывает такое, что команды расклеиваются после пропущенного гола от сильного соперника. Как собираетесь противостоять Нидерландам?

- У каждого тренера есть свои идеи по этому поводу. Мы не планируем проигрывать.

- Завтра вам предстоит сыграть в роли гостей, ведь в Амстердаме будет намного больше нидерландских болельщиков, чем украинских. Как это скажется на команде?

- Это обычная ситуация, если не принимать во внимание последний год, когда зрители вообще отсутствовали на трибунах. Мы понимаем, что будем играть в Нидерландах при хорошей атмосфере. Мы понимаем все сложности, которые будут нас ждать, но готовы к ним. Мы с уважением относимся к сопернику. У него много талантливых игроков, это команда, которая всегда играет стабильно.

- Кто будет первым номером сборной и займет место в воротах?

- Я о составе говорить не буду. Я определился с ним на 99 процентов, но состав вы узнаете завтра перед игрой.

- В каком состоянии сейчас находится Виктор Цыганков? Готов к игре Тарас Степаненко?

- Цыганков чувствует себя лучше, он будет работать сегодня в общей группе. Мы будем следить за его работой. Он все время прибавляет. Очень важно, что Виктор будет тренироваться. Степаненко прошел все сборы, сыграл в товарищеских поединках. Он тренируется, как и все игроки, которые готовятся выходить на матч.

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- Когда вы слышите о Нидерландах, игрок или тренер первым приходит в голову?

- Прежде всего – это Йохан Кройф. Нидерландский футбол был построен на его идеях, играли его воспитанники. Это великая эпоха прекрасной игры. Для меня он является футбольным эталоном.

- Почему подготовке к Евро-2020 вы вызвали в сборную столько исполнителей?

- В связи с ситуацией с коронавирусом я должен был удостовериться на сто процентов, что у нас не будут вылетать игроки. Расширенный состав больше связан с тем, чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций. Также мы смотрели молодежь на будущее. Тот 21 день сбора помог нам и посмотреть молодых игроков.

- Какая атмосфера в команде накануне матча? Прогноз Франка де Бура будет для вас дополнительной мотивацией?

- Атмосфера очень хорошая, она вообще в сборной замечательная. Ребята готовятся, настроены. Нам не нужны дополнительные стимулы. Футболисты понимают важность этих игр. Наша команда заслужила путевку на Евро, заняв первое место в группе. Это для нас мечта, сон, который мы хотим осуществить, играя на чемпионате.

- Украинские футболисты говорили, что собираются обыграть Нидерланды. Как вы будете это делать?

- У нас есть четкий план. Современный футбол требует определенного баланса и в обороне, и в атаке. Если мы завтра будем придерживаться его, правильно защищаться и атаковать, думаю, у нас будут шансы. В футболе они всегда есть. У нас будут шансы достичь того положительного результата, на который мы будем заслуживать", - сказал Шевченко.

Уже сегодня Нидерланды и Украина встретятся на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме в рамках первого тура квартета C Евро-2020. Стартовый свисток запланирован на 22:00.

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В статье: Андрей Шевченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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rivnenskyi (Рівне)
13.06.2021 в 09:25
Дивився вчора на пристарілу морду жиркова і подумав, що коли таке античне дно ще грає в футбол на ЧЄ, то чому б Шеві не вийти на заміну у випадку потреби?))
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ascent (Луксор)
13.06.2021 в 08:39
Вот она, истинная стоимость Цыганкова
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