Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: Я определился с составом сборной на 99%
Каким он будет, по вашему мнению?
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер Национальной сборной Украины дал предматчевую пресс-конференцию накануне поединка против Нидерландов в первом туре группового этапа ЧЕ-2020:
"- Бывает такое, что команды расклеиваются после пропущенного гола от сильного соперника. Как собираетесь противостоять Нидерландам?
- У каждого тренера есть свои идеи по этому поводу. Мы не планируем проигрывать.
- Завтра вам предстоит сыграть в роли гостей, ведь в Амстердаме будет намного больше нидерландских болельщиков, чем украинских. Как это скажется на команде?
- Это обычная ситуация, если не принимать во внимание последний год, когда зрители вообще отсутствовали на трибунах. Мы понимаем, что будем играть в Нидерландах при хорошей атмосфере. Мы понимаем все сложности, которые будут нас ждать, но готовы к ним. Мы с уважением относимся к сопернику. У него много талантливых игроков, это команда, которая всегда играет стабильно.
- Кто будет первым номером сборной и займет место в воротах?
- Я о составе говорить не буду. Я определился с ним на 99 процентов, но состав вы узнаете завтра перед игрой.
- В каком состоянии сейчас находится Виктор Цыганков? Готов к игре Тарас Степаненко?
- Цыганков чувствует себя лучше, он будет работать сегодня в общей группе. Мы будем следить за его работой. Он все время прибавляет. Очень важно, что Виктор будет тренироваться. Степаненко прошел все сборы, сыграл в товарищеских поединках. Он тренируется, как и все игроки, которые готовятся выходить на матч.
- Когда вы слышите о Нидерландах, игрок или тренер первым приходит в голову?
- Прежде всего – это Йохан Кройф. Нидерландский футбол был построен на его идеях, играли его воспитанники. Это великая эпоха прекрасной игры. Для меня он является футбольным эталоном.
- Почему подготовке к Евро-2020 вы вызвали в сборную столько исполнителей?
- В связи с ситуацией с коронавирусом я должен был удостовериться на сто процентов, что у нас не будут вылетать игроки. Расширенный состав больше связан с тем, чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций. Также мы смотрели молодежь на будущее. Тот 21 день сбора помог нам и посмотреть молодых игроков.
- Какая атмосфера в команде накануне матча? Прогноз Франка де Бура будет для вас дополнительной мотивацией?
- Атмосфера очень хорошая, она вообще в сборной замечательная. Ребята готовятся, настроены. Нам не нужны дополнительные стимулы. Футболисты понимают важность этих игр. Наша команда заслужила путевку на Евро, заняв первое место в группе. Это для нас мечта, сон, который мы хотим осуществить, играя на чемпионате.
- Украинские футболисты говорили, что собираются обыграть Нидерланды. Как вы будете это делать?
- У нас есть четкий план. Современный футбол требует определенного баланса и в обороне, и в атаке. Если мы завтра будем придерживаться его, правильно защищаться и атаковать, думаю, у нас будут шансы. В футболе они всегда есть. У нас будут шансы достичь того положительного результата, на который мы будем заслуживать", - сказал Шевченко.
Уже сегодня Нидерланды и Украина встретятся на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме в рамках первого тура квартета C Евро-2020. Стартовый свисток запланирован на 22:00.
Популярное сейчас
- Бельгия – Россия 3:0. Дубль Лукаку принёс дьяволам разгромную победу
- Эриксен в сознании. Матч Дания - Финляндия возобновят в 21:30
- Эриксен доставлен в больницу. Состояние Кристиана стабилизировано
- Цыганков сборной не помощник. Лучше бы не занимал чье-то место в заявке
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
Новости по теме
- 22:05 Прогнозы на футбол Нидерланды - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 13.06.2021
- 20:01 Украинские Шевченко: Цыганков будет тренироваться в общей группе, мы продолжаем следить за его состоянием
- 15:20 Зарубежные Двое украинцев, столько же несовершеннолетних и 70-миллионный Педри. Самые молодые игроки Евро-2020