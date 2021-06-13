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Цыганков не сыграет с Нидерландами

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Уже 2:1 по травмах

Цыганков не сыграет с Нидерландами

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков не поможет "сине-желтым" в противостоянии первого тура Евро-2020 против Нидерландов. Об этом сообщил в эфире телеканала Футбол 1 журналист Дмитрий Шпирко.

"Это невозможно. Виктор не тренировался с командой, у него была проблема. Будет разумно дать ему возможность лучше подготовиться. Дать возможность потренироваться еще. Тогда посмотрим, как его нога будет реагировать.

Мы не будем рисковать футболистами только из-за одной игры", - подтвердил информацию наставник Андрей Шевченко.

Напомним, что ранее стало известно, что двое игроков "оранье" пропустят матч против "сине-желтых". Из-за травм не сыграют Маттейс де Лигт и Донни ван де Бек. Последний, к слову, вообще не примет участие в Евро-2020.

Матч Нидерланды - Украина начнется сегодня, в 22:00.

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В статье: Украина Нидерланды Виктор Цыганков
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (5)
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kiwa83 (черкаси)
13.06.2021 в 09:32
Дааа, самый дорогой игрок...., Захочет ли кто-то его покупать, интересно. Парня жаль конечно.
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+1
0
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ascent (Луксор)
13.06.2021 в 09:10
Психологи: "Мы сделали всё, что могли..." Из-за этой ... целая команда перед ответственной игрой находилась в непонятном состоянии, что должен был думать игрок на его позиции, который до последнего не знает будет он играть или нет, какую установку должен давать тренер? Все эпизоды игры уже должны до автоматизма быть отработаны: смешение Вити, его подстраховка, отход и т.д., а Витя до последнего ромашку дергал...
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0
-2
Wille_kiev (Украина)
13.06.2021 в 09:25
Ох и брЭд же ты написал, дурилка)
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+2
-2
Tasha (Киев)
13.06.2021 в 09:27
А звідки знаєте, що до останнього всі думали, що саме Вітя має грати, там якраз навпаки Вітя навіть не тренувався в загальній групі, тоді логічно, що на Нідерланди його вихід і не передбачався.
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+2
-1
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ascent (Луксор)
13.06.2021 в 09:51
Шевченко говорил, что тренировался: "Цыганков чувствует себя лучше, он будет работать сегодня в общей группе".
0
0


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