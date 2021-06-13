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Цыганков не сыграет с Нидерландами
Уже 2:1 по травмах
Фото Павла Кубанова - УАФ
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков не поможет "сине-желтым" в противостоянии первого тура Евро-2020 против Нидерландов. Об этом сообщил в эфире телеканала Футбол 1 журналист Дмитрий Шпирко.
"Это невозможно. Виктор не тренировался с командой, у него была проблема. Будет разумно дать ему возможность лучше подготовиться. Дать возможность потренироваться еще. Тогда посмотрим, как его нога будет реагировать.
Мы не будем рисковать футболистами только из-за одной игры", - подтвердил информацию наставник Андрей Шевченко.
Напомним, что ранее стало известно, что двое игроков "оранье" пропустят матч против "сине-желтых". Из-за травм не сыграют Маттейс де Лигт и Донни ван де Бек. Последний, к слову, вообще не примет участие в Евро-2020.
Матч Нидерланды - Украина начнется сегодня, в 22:00.
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