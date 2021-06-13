Бывший игрок сборной Украины Сергей Коновалов поделился ожиданием от первого матча на Евро-2020, в котором «сине-желтые» встретятся с «оранжевыми» 13 июня на стадионе "Амстердам-Арена" имени Йохана Кройффа

- Накануне старта Евро-2020 сборная Украины провела три спарринга с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Какие выводы о готовности нашей команды можно сделать из проведенных поединков?

- Как ни странно самый непростой матч оказался со сборной Бахрейна. Хотя он ожидался вроде как проходным для нашей команды. Бахрейнцы показали себя организованным и выученным коллективом, оказали достойное сопротивление, и могли даже претендовать на победу. Ничейный результат является закономерным. С одной стороны, радует, что получалась игра в атаке, много было продуманных комбинаций, после чего и создавались моменты. Но с другой, вызывает волнение, именно не реализация этих же моментов. Та игра получилась полезной и продуктивной. А вот в двух других - с Северной Ирландией и Кипром - украинцы полностью доминировали, были на голову сильнее соперников, которые не смогли поставить пред нами какие-либо трудно решаемые задачи. Сборная легко и уверенно победила, обеспечив себе позитивные эмоции перед поездкой на финальную стадию Евро.

- В первой же игре нас ждет непростое испытание – поединок с хозяевами сборной Нидерландов.

- Оценивать их состояние по двум спаррингам представляется делом трудным. Против шотландцев они выглядели немного разбалансированной командой, по ходу два раза проигрывали, но к чести проявили характер и в конце матча смогли сравнять счет. Может это была контрольная игра, и соответствующее к ней отношение, но в действиях голландцев не было агрессии, темпа и быстроты решений. А с Грузией они легко справились, и, так же как и наша сборная подошли к главному поединку с хорошим настроением. В двух матчах голландцы играли в три центральных защитника, наверняка и с нами будут играть по этой же схеме, поэтому есть над чем подумать, и как использовать свою тактику против соперника. Но повторюсь, товарищеские игры дают не полную информацию. В таких матчах тренер варьирует составом, смотрит на кого можно в ближайших играх рассчитывать.

- Загадка, какую тактику изберет главный тренер сборной Украины на воскресный поединок?

- Как ни парадоксально, но мы с топовыми соперниками сильны в плане организации игры, действуем более собранно, видна запредельная самоотдача.

- Многое будет зависеть от линии полузащиты, на данный момент являющейся нашим самым сильным козырем.

- Всегда приходить на ум пословица: «Покажи мне свою полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда». На сегодняшний день это симбиоз опыта и молодости, который должен выстрелить на этом чемпионате Европы. Хотя такие фамилии как Зинченко, Малиновский, Ярмоленко уже хорошо известны в европейском футболе. Сейчас прилично прибавил Зубков, есть опытный Степаненко. Готовые в любой момент выйти и усилить игру Цыганков, Макаренко, Шапаренко, получается хорошая конкуренция, и действительно имеем самую сильную линию сборной. Есть из кого выбирать. Это цемент нашей игры и залог успеха.

- В отличие от сильной полузащиты, немного вызывает беспокойство линия обороны. Против сильных соперников не раз были видны ошибки, а иногда и провалы. Даже в матче с Бахрейном мы это наблюдали.

- Это не слабое звено, оно еще не устоявшееся. Они могут сыграть четко, но и допустить ошибки. Только через игры можно добиться стабильности и класса, понимания игроков друг друга на футбольном поле. Да, можно обозначить болевую точку – пара центральных защитников. Для тренерского штаба будет дилемма, какой связке отдать предпочтение, то ли Матвиенко-Кривцов, которые в клубе играют вместе, то ли Матвиенко с Забарным? Главный тренер хорошо изучит силу голландцев и по сопернику примет решение. Могу предположить, что в воротах начнет Бущан.

- Большой минус для нас, что играем на поле соперника, и без наших зрителей, которые не смогут приехать поддержать команду.

- Однозначно у голландцев будет преимущество. Но его можно нивелировать своей уверенной игрой. Наш залог успеха – строгая игра в обороне, быстрые выходы в контратаки. Нужно будет попытаться выманить соперника, чтобы появились свободные зоны, через которые можно проводить разящие атаки.

- Все ждут от сборной выхода из группы.

- А другой результат не приемлем! Нам по силам выполнить первоочередную задачу. У нас ровная группа, все игры будут непростыми, и выход в плей-офф воспримется как хороший результат. А вот для меня Северная Македония является темной лошадкой, и недооценивать ее ни в коем случае нельзя. Даже ничья в первом матче с голландцами, будет считаться как удачное начало. Матч во многом решит дальнейшую стратегию в последующих поединках, и важен в психологическом контексте. Каждая игра, каждое очко будет стоить очень дорого.

- Кого считаете фаворитом чемпионата?

- Как обычно: Германия, Франция, Италия, да и те же Нидерланды. Они играют в более атакующий футбол. От нашей сборной ждем зрелой и качественной игры. Команда практически прошла трехгодичный цикл, реально приятно лицезреть ее игру. Она заставила уважать топовые сборные, а иногда смотреть в нашу сторону с опаской. Мы этого заслужили!