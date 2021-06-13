МИД России увидел на футболках сборной Украины Гитлера

Сага с новой формой сборной Украины продолжается. На этот раз МИД России опубликовало довольно необычное и бредовое предположение.

Официальный орган страны-агрессора сравнил работников из посольства США в Киеве, которые оделись в футболки сборной Украины, с игроками сборной Англии, которые в 1938 году использовали нацистское приветствие перед одним из матчей в Берлине.

Российские дипломаты отметили, что их коллеги одели футболки с гитлеровской символикой украинской версии.

"14 мая 1938. Сборная Англии по футболу поднимает руки в приветствии нацистов на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США одевает украинскую форму с вышитой украинской версии "Хайл, Гитлер", - говорится в публикации.