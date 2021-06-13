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МИД России увидел на футболках сборной Украины Гитлера
Маразм крепчает
Посольство США у Фейсбук/Автор невідомий
Сага с новой формой сборной Украины продолжается. На этот раз МИД России опубликовало довольно необычное и бредовое предположение.
Официальный орган страны-агрессора сравнил работников из посольства США в Киеве, которые оделись в футболки сборной Украины, с игроками сборной Англии, которые в 1938 году использовали нацистское приветствие перед одним из матчей в Берлине.
Российские дипломаты отметили, что их коллеги одели футболки с гитлеровской символикой украинской версии.
"14 мая 1938. Сборная Англии по футболу поднимает руки в приветствии нацистов на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса.
10 июня 2021. Посольство США одевает украинскую форму с вышитой украинской версии "Хайл, Гитлер", - говорится в публикации.
May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Göring, Goebbels and Hess.— MFA Russia ???????? (@mfa_russia) June 11, 2021
June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of "Heil, Hitler" embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE
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