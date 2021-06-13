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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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МИД России увидел на футболках сборной Украины Гитлера

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Маразм крепчает

МИД России увидел на футболках сборной Украины Гитлера

Посольство США у Фейсбук/Автор невідомий

Новина українською

Сага с новой формой сборной Украины продолжается. На этот раз МИД России опубликовало довольно необычное и бредовое предположение.

Официальный орган страны-агрессора сравнил работников из посольства США в Киеве, которые оделись в футболки сборной Украины, с игроками сборной Англии, которые в 1938 году использовали нацистское приветствие перед одним из матчей в Берлине.

Российские дипломаты отметили, что их коллеги одели футболки с гитлеровской символикой украинской версии.

"14 мая 1938. Сборная Англии по футболу поднимает руки в приветствии нацистов на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса.

10 июня 2021. Посольство США одевает украинскую форму с вышитой украинской версии "Хайл, Гитлер", - говорится в публикации.

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В статье: Украина
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Комментарии (5)
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palmotron (Бровари)
13.06.2021 в 09:54
"Мы думали что коснулись дна, но снизу постучали..." Роіся переплюнуала сама себе)
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0
0
leoniddnipro (Днепропетровск)
13.06.2021 в 09:51
Усьо правильна!Хвашистська Бельгія познущалася над мальчікамі ф трусиках 3:0!
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+3
-1
viajador (то є Кошмари City)
13.06.2021 в 09:47
Малоросам какая разніца. Головне, щоб не Порошенко-барига крав.
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+4
-1
avatar
Maxam (Чернівці)
13.06.2021 в 09:46
...Сумно лише за наших ватніків, котрі ніяк не зрозуміють, що росія це кусок гвна. Як можна позитивно ставитись то тої країни, яка усіма можливими способами чмирить твою країну?
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+7
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.06.2021 в 09:42
Новітній Гітлер сидить зараз в Кремлі...
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+8
-1


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