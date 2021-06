МИД России увидел на футболках сборной Украины Гитлера

Сага с новой формой сборной Украины продолжается. На этот раз МИД России опубликовало довольно необычное и бредовое предположение.

Официальный орган страны-агрессора сравнил работников из посольства США в Киеве, которые оделись в футболки сборной Украины, с игроками сборной Англии, которые в 1938 году использовали нацистское приветствие перед одним из матчей в Берлине.

Российские дипломаты отметили, что их коллеги одели футболки с гитлеровской символикой украинской версии.

May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Göring, Goebbels and Hess.



June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of "Heil, Hitler" embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE