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За несколько дней перед решением о запрете лозунга “Героям Слава” УЕФА подписала новый контракт с Газпромом
UefaMafia!
Андрій Павелко в Фейсбук
Появились новые подробности в деле о запрете лозунга "Героям Слава". Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил об очень странное "совпадение", которое произошло недавно:
"Тот факт, что УЕФА удовлетворил жалобу России по футболки сборной Украины на Евро-2020 всего через несколько дней после подписания спонсорского соглашения между Европейской футбольной ассоциацией и российской государственной компанией "Газпром", более чем подозрительным.
Президент Владимир Путин вновь использует "Газпром" как инструмент гибридной войны, чтобы разделить Европу", - передает слова украинского дипломата BILD.
Напомним, что сначала УЕФА нейтрально отреагировала на новую форму сборной Украины, а потом решила запретить лозунг "Героям Слава", которое расположено на внутренней части футболки. Потом УАФ вела переговоры об отмене последнего решения, однако в итоге футболисты "сине-желтых" будут выступать на Евро-2020 в видоизмененной футболке.
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