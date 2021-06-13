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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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За несколько дней перед решением о запрете лозунга “Героям Слава” УЕФА подписала новый контракт с Газпромом

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

UefaMafia!

За несколько дней перед решением о запрете лозунга “Героям Слава” УЕФА подписала новый контракт с Газпромом

Андрій Павелко в Фейсбук

Новина українською

Появились новые подробности в деле о запрете лозунга "Героям Слава". Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил об очень странное "совпадение", которое произошло недавно:

"Тот факт, что УЕФА удовлетворил жалобу России по футболки сборной Украины на Евро-2020 всего через несколько дней после подписания спонсорского соглашения между Европейской футбольной ассоциацией и российской государственной компанией "Газпром", более чем подозрительным.

Президент Владимир Путин вновь использует "Газпром" как инструмент гибридной войны, чтобы разделить Европу", - передает слова украинского дипломата BILD.

Напомним, что сначала УЕФА нейтрально отреагировала на новую форму сборной Украины, а потом решила запретить лозунг "Героям Слава", которое расположено на внутренней части футболки. Потом УАФ вела переговоры об отмене последнего решения, однако в итоге футболисты "сине-желтых" будут выступать на Евро-2020 в видоизмененной футболке.

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В статье: Украина
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Комментарии (16)
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Acsakal (Kharkov)
13.06.2021 в 11:33
План підсадити Європу на нафтогазову голку був розроблений ще брежнєвським політбюро, але реалізувати його за часів совка не вдалося через холодну війну. І лише 40 років по тому путлер почав, не соромлячись, ніжно поглажувати за бейці єврочиновників та урядовців. І кремлю це сходить з рук, бо ж недоімперія тепер начебто не більшовистська і вбиває вона не мільони, як сралін, а лише сотні тисяч... - Прогрес!?... Як цьому протидіяти? Лише тільки широким розголосом. Треба оту ситу Європу, яка пам'ятає про принципи та цінності лише до тих пір, поки за них не треба платити з власної кишені, постійно тикати носом в їхнє власне лайно, як цуценят, всюди, де вони накапостять.
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+1
-1
viajador (то є Кошмари City)
13.06.2021 в 11:26
Малоросії наср...ть. Головне, щоби не Порох крав народні гроші.
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
13.06.2021 в 11:14
Чому я не здивований?
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+4
-1
avatar
svat1303 (Днепр)
13.06.2021 в 11:06
Х..ловское бабло рулит везде.Продажным крысам только давай.И будут петь под х..ла дудку все,шо захочет эта мразь
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+7
-1
oda1979 (Запорожье)
13.06.2021 в 11:03
Мутная история. В любом случае Павелка тюлень. Либо хреново договорился, либо лёг под Чтферина и УЕФА.
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+3
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
13.06.2021 в 11:02
Путь Укргаздобычь станет спонсором и вообще рашкованов не пускают на чемпионат. В чем проблема-то?
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+1
-7
Plagin (Prad)
13.06.2021 в 11:23
Значить ти визнав, що ваш газпром все і завжди купує, і ЧС 2018 і останні років 15 'найсильніші' команди у ваші відбіркові групи, а знаєшь чому, тому що ви бездарність. І не коси під румуна, сєвєрний олєнь.
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+5
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
13.06.2021 в 11:47
Открою тебе страшную тайну: все всегда и всегда покупают те, у кого есть деньги :) Чем больше у тебя денег - тем больше ты можешь себе позволить.
+1
-1
Kozlintip (Rivne)
13.06.2021 в 10:58
Як нас взагалі не дискваліфікували? сра.а раша, заїба..и
Ответить
+2
0
Dalskyi (Sviaschene)
13.06.2021 в 11:14
З якого дисваліфікація? За те що ця форма була узгоджена з УЄФА за півроку до чемпіонату?
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+3
0
avatar
zloyded (Киев)
13.06.2021 в 10:25
Подивіться на рекламні борди під час трансляцій і там не один Газпром! Всі в однакових умовах і сплачують рекламні внески,що американці, що китайці, що... Зрозуміло, що через багаторічну війну з рашкою в нас наголошують саме на цьому але там багато спонсорів і всі в рівних умовах! А хто нам заважає долучитись?!
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+3
-8
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Zapp Brannigan (Київ)
13.06.2021 в 10:33
Якого дідька підписувати новий контракт з компанією, проти якої (і проти її посадових осіб) діють міжнародні санкції??? Для порівняння, там є серед спонсорів хоч одна компанія з Ірану чи там М'янми?
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+7
-2
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zloyded (Киев)
13.06.2021 в 10:40
А вони мають стільки грошей і бажання? Проти преза газпрому є санкції? Ті міжнародні "партнери" не дурні і там де гроші, проти тих нічого не вводять. За стільки часу вже це можна зрозуміти.
+2
-8
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
13.06.2021 в 10:41
Іран має бажання інвестувати в європейський бізнес, але йому забороняють... Так само забороняли Каддафі - через санкції , знову ж таки.
+6
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.06.2021 в 11:02
Отвечу человеку под ником злойдед. Ваши сравнения не уместны. Вы предлагаете посмотреть на рекламные борды других компаний, которые наравне с газпром спонсируют уефа. Мол, ничего тут такого. В таком случае я вам предлагаю перечислить все ТЕ другие компании, назвать их хозяев (страны) и ответить, эти страны убивают людей? Эти страны развязывают войны, как с соседями, так и дальнее зарубежбе (Сирия) ?
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+5
-1
Чернышев (Tegusi)
13.06.2021 в 11:10
Спонсорів багато, але у них жодних умов до сбірної України і до її форми чогось не було, різниця є?
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+4
-1


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