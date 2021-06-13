За несколько дней перед решением о запрете лозунга “Героям Слава” УЕФА подписала новый контракт с Газпромом

Появились новые подробности в деле о запрете лозунга "Героям Слава". Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил об очень странное "совпадение", которое произошло недавно:

"Тот факт, что УЕФА удовлетворил жалобу России по футболки сборной Украины на Евро-2020 всего через несколько дней после подписания спонсорского соглашения между Европейской футбольной ассоциацией и российской государственной компанией "Газпром", более чем подозрительным. Президент Владимир Путин вновь использует "Газпром" как инструмент гибридной войны, чтобы разделить Европу", - передает слова украинского дипломата BILD.

Напомним, что сначала УЕФА нейтрально отреагировала на новую форму сборной Украины, а потом решила запретить лозунг "Героям Слава", которое расположено на внутренней части футболки. Потом УАФ вела переговоры об отмене последнего решения, однако в итоге футболисты "сине-желтых" будут выступать на Евро-2020 в видоизмененной футболке.