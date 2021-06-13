Национальная сборная Украины
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Сборная Украины сыграет в синем комплекте формы против Нидерландов
Соперники оденут домашний вариант экипировки
УАФ/Павло Кубанов
Сборные Нидерландов и Украины проведут сегодня свой первый матч на Евро-2020.
Команды определились с цветами формы на матч: хозяева выйдут на поле в классических для себя оранжевых футболках, а подопечные Шевченко сыграют в выездном, синем, комплекте.
Старт поединка в 22:00 по киевскому времени. Это будет уже второй матч в квартете С. В первом поединке встретятся Австрия и Северная Македония в 19:00.
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Источник:УАФ
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Комментарии (2)
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viajador (то є Кошмари City)
13.06.2021 в 13:14
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-2
Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2021 в 13:45
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