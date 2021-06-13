  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины сыграет в синем комплекте формы против Нидерландов
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины сыграет в синем комплекте формы против Нидерландов

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Соперники оденут домашний вариант экипировки

Сборная Украины сыграет в синем комплекте формы против Нидерландов

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Сборные Нидерландов и Украины проведут сегодня свой первый матч на Евро-2020.

Команды определились с цветами формы на матч: хозяева выйдут на поле в классических для себя оранжевых футболках, а подопечные Шевченко сыграют в выездном, синем, комплекте.

Сборная Украины сыграет в синем комплекте формы против Нидерландов - изображение 1

Старт поединка в 22:00 по киевскому времени. Это будет уже второй матч в квартете С. В первом поединке встретятся Австрия и Северная Македония в 19:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Нидерланды
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
viajador (то є Кошмари City)
13.06.2021 в 13:14
Малоросики-голубосики...
Ответить
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2021 в 13:45
Твої голубосики вчора в місті путіна на колінах бельгійцям менье робили.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...