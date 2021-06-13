Сборная Украины сыграет в синем комплекте формы против Нидерландов

Сборные Нидерландов и Украины проведут сегодня свой первый матч на Евро-2020.

Команды определились с цветами формы на матч: хозяева выйдут на поле в классических для себя оранжевых футболках, а подопечные Шевченко сыграют в выездном, синем, комплекте.

Старт поединка в 22:00 по киевскому времени. Это будет уже второй матч в квартете С. В первом поединке встретятся Австрия и Северная Македония в 19:00.