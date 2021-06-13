Руслан Валеев: о специфике нидерландского футбола, кексах с марихуаной и роковой ошибке с Черноморцем

одесского футбола Руслан Валеев стал одним из тех, кто в первой плеяде юных украинских футболистов отправился за границу во второй половине 90-х. Судьбе было угодно, чтобы первой страной в карьере этого игрока стала Германия. Как, впрочем, и для других молодых ребят из Украины – Андрея Воронина, Александра Нечипорука, Сергея Левченко, Дениса Кучера и Александра Гребеножко. Кто-то сумел заявить о себе во весь голос, выступая на самом высоком уровне, а кто-то звезд с неба не хватал, будучи на хорошем счету в более скромных клубах.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ НАЧАЛА КАРЬЕРЫ

- Чем занимаетесь сейчас? – первым делом интересуюсь у 39-летнего Руслана Валеева.

- Индивидуальными тренировками молодых футболистов и агентской деятельностью.

- В вашей карьере был продолжительный период выступлений в Нидерландах. Как оказались в Стране тюльпанов?

- Поначалу я играл за менхенгладбахскую "Боруссию", в которой провел три года. Мне было предложено остаться в этом клубе на определенных условиях: тренироваться с первой командой, а играть за вторую - U-23. Это было как раз во время юношеского чемпионата Европы. Я посоветовался со своим агентом Андреем Головашом, и решили, что мне, как молодому футболисту, чемпионат Нидерландов по стилю будет подходить. Сейчас, по прошествии лет, убеждаюсь, что он был абсолютно прав. Считаю, что для молодого игрока Нидерланды – наиболее оптимальный вариант начала карьеры. Я сейчас занимаюсь агентской деятельностью и постоянно разъезжаю по стране, наблюдая за молодежью. Так вот, юные нидерландцы из U-11 делают на тренировках с мячом такое, чего не делают в Германии ребята U-15! На мой взгляд, нидерландская школа футбола – это лучшее, что может быть. Если парню 17-19 лет и он талантлив, то может получить шанс уже в первой команде того или другого клуба. Во многом по этой причине я и откликнулся на предложение приехать на просмотр в "Де Граафшап". Он проходил во время представительного турнира, на который ежегодно приезжают топовые команды. Мы его выиграли, а я стал лучшим игроком соревнований. После этого клуб подписал со мной пятилетний контракт, что для меня, как иностранца, было весьма почетно. Ведь в "Де Граафшап" берут далеко не всех легионеров. Существует определенный риск – выплачивать такую высокую зарплату. Для игроков до 21 года она должна составлять 290 тысяч евро в год, а для ребят старше этого возраста - уже 460.

- В нирландском футболе вы провели семь лет, из которых большую часть в "Де Граафшапе". Чем запомнился этот период?

- От выступлений в клубе из Дутинхема остались лишь положительные эмоции. Я познакомился с разными людьми, поиграл в хороший футбол в компании с квалифицированными игроками и много чему научился. Приобретенный опыт сейчас передаю своему сыну, который эффективно поддается обучению.

"СКРЫТАЯ "ДЕВЯТКА" НА ПОЛЯХ НИДЕРЛАНДОВ

- В "Де Граафшапе" быстро стали своим?

Когда я приехал после юношеского чемпионата Европы, мне позволили взять двух- или трехнедельную паузу для отдыха. Помнится, тогда я поехал в Одессу. А когда появился в расположении клуба, то в Нидерландах как раз было начало нового сезона. "Де Граафшап" в первой игре встречался с ПСВ из Эйндховена, у которого выиграли со счетом 2:0. За ходом матча я наблюдал с трибуны, и тогда еще подумал: "Ничего себе, командочка серьезная!". Гдето месяца через два-три меня подпускали к основе, я набирал форму. Играл за вторую команду, привыкая к нидерландскому футболу. Вскоре мне доверили место в основном составе, где я играл роль центрального нападающего – так называемую "скрытую "девятку". Она применялась уже тогда, в начале 2000-х, когда о ней еще никто толком не знал. Ее я и использовал. Оттягивался чуть "ниже", а центральные защитники оставались – вот и возникало свободное пространство для использования дриблинга.

- Что послужило причиной вашего ухода из "Де Граафшапа" в "Эммен"?

- Мне кажется, что я в Дутинхеме несколько засиделся. К тому же, у "Де Граафшапа" не было определенного проекта, постоянно менялись тренеры. Они сменяли друг друга из года в год, и каждый пытался привнести в игру что-то свое. А еще я немного подустал, все-таки пять лет – срок немалый, вот и хотелось сменить обстановку. Я перешел в "Эммен", у которого был свой проект. В клубе на тот момент были новые президент и главный тренер, который со мной два или три раза разговаривал. До моего перехода мы с ним встречались и обсуждали разные вопросы, касающиеся моего возможного перехода. Он очень хотел видеть меня в своей команде, и я "подписался" на этот проект. Было интересно, так как перед "Эмменом" стояли серьезные задачи. Со временем они реализовались – правда, когда меня уже не было в этой команде.

В КОМПАНИИ С ЛЕГЕНДАРНЫМ ВАН ВОССЕНОМ

- Вам посчастливилось играть против и вместе со многими звездами футбола, выступавших в составе "Аякса", ПСВ и "Фейеноорда". Игра кого из них произвела наибольшее впечатление?

- Петера ван Воссена – нападающего, с которым играли бок-о-бок в "Де Граафшапе". Это просто легендарный футболист. Он мог в 35-36-летнем возрасте обыграть полкоманды ПСВ и сделать передачу на пустые ворота, чтобы партнер забил. Это было шедеврально! Помнится, в сезоне-2002/03 перед последним туром турнирная ситуация сложилась таким образом, что "Де Граафшап" находился в опасной близости от места, которое предусматривает проведение стыковых матчей за право остаться в элите. Нам нужно было одно очко, чтобы закрепиться на безопасной позиции. А вот ПСВ нуждался в трех, так как вел заочную борьбу за чемпионство с амстердамским "Аяксом". В одном из игровых эпизодов наш защитник выбил мяч, его вблизи собственной штрафной площадки подхватил ван Воссен, который за счет дриблинга пронесся до чужих ворот, обыграв на своем пути четырех соперников и вкатив мяч в сетку.

- С кем-то из известных игроков футболками менялись?

- Наверное, менялся. Не помню уже. Некоторые брату Ринару отдавал. К собиранию футболок, как и автографов я никогда не стремился, так как не являюсь любителем этого. Даже сыну говорю: "Хорошо с кем-то сфотографироваться. А ты добейся того, чтобы к тебе подходили и просили о совместном фото и автографе".

- С кем из соотечественников пересекались на футбольных полях Нидерландов?

- С Женей Левченко, Юрой Никифоровым. А еще с Юрой Петровым, который играл в "Днепре", "Николаеве" и "Металлисте". С первым из них вчера даже обменялись смс-сообщениями.

КАК ОГОРЧИТЬ ФИНАЛИСТА КУБКА УЕФА

- Видео ваших голов в домашнем архиве сохранили?

- На видеокассетах у отца есть. Когда буду в Одессе, проведу в них ревизию. Нужно будет их оцифровать А еще Андрей Головаш мне сказал, что у него дома лежит диск с моими голами. В то время, когда я играл, таких технологий для обработки и сохранения видео еще не было. Все "нарезалось", монтировалось…

- Какой из них самый ценный?

- Пожалуй, мяч в ворота "Фейеноорда" в домашней игре сезона-2001/02. Роттердамскую команду, которая боролась за чемпионство и всего через неделю должна была играть в финале Кубка УЕФА, мы тогда обыграли 1:0. Получив пас за метр до линии штрафной площади, я развернулся, обыграл защитника "Фейеноорда" и пробил впритирку к стойке. Мяч, ударившись об штангу, отскочил в ворота. Видео этого гола у меня сохранилось, есть даже в телефоне. А недавно тренер команды "Фортуна" (U-15), в которой занимается мой старший сын, недавно выложил пмятный фрагмент в группе. Все ребята потом сыну говорили, какой эффектный мяч папа забил! Главное, что видео моих голов сохранилось – будет теперь что показать и младшему сыну.

ОТКАЗ "ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС" И СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ С "ЧЕРНОМОРЦЕМ"

- Во время ваших выступлений в Нидерландах варианты поиграть в более сильных зарубежных клубах были?

- Много предложений было после молодежного чемпионата мира 2001 года в Аргентине, в которой выступала сборная Украины. В частности, были варианты с французскими клубами. Помню, скауты из разных клубов подходили к нам с Лешей Беликом, и я переводил с английского. Были также предложения из турецкого "Фенербахче", из российских клубов. Приглашал меня и шотландский "Глазго Рейнджерс", предложивший хорошие условия. Этот вариант возник благодаря тому же ван Воссену, который несколькими годами ранее играл в "Рейнджерс". Но в "Де Граафшап" как раз пришел новый тренер Петер Бош, который после тренировок со мной чуть ли не каждый день обедал. Он говорил: "Оставайся! Со временем попадешь в более сильный чемпионат, чем шотландский". И я предпочел остаться в Нидерландах. Уже потом, будучи игроком "Эммена", у меня было приглашение из другого нидерландского клуба – "Виллем II". Однако я выбрал "Черноморец". Все сыграло в пользу этого варианта: во-первых, за столько лет зарубежной карьеры я соскучился по родителям, и хотелось сменить обстановку. Во-вторых, все-таки родной дом, все рядом. К тому же, одесский клуб сделал хорошее предложение.

- Сезон-2007/08, в котором вы значились в заявке "Черноморца", наверняка оставил неприятный осадок?

- Как потом оказалось, решение перейти в "Черноморец" было моей роковой ошибкой. Лучше бы я остался в Нидерландах. Не хочется рассказывать обо всех деталях, с которыми я столкнулся в "Черноморце". Столько, сколько я с одесским клубом судился… Остался очень неприятный осадок. Впрочем, не буду вспоминать – это все уже в прошлом, и его не хочется ворошить.

ФОРМУЛА УСПЕХА НИДЕРЛАНДСКОГО ФУТБОЛА

- Как в целом охарактеризовали бы нидерландский футбол?

- Все нидерландцы одаренные. Они очень техничны, исповедуют атакующий футбол. Их умения зависят от качественной подготовки в футбольной школе. В них подход к обучению юных футболистов совершенно другой, чем у нас и многих других странах Европы. Тренеру вовсе не зазорно спросить мнение подопечного о допущенной ошибке и о том, как он видит ту или иную ситуацию. В Нидерландах нет такого, что тренер всегда прав. Там юному игроку дают развиваться не только технически, но и умственно – чтобы у него в голове зрели какие-то идеи, позволяющие эффективно их применять в игре. Это целый комплекс подготовки, направленный на развитие и совершенствование таланта.

- За событиями в чемпионате Нидерландов постоянно следите?

- Слежу, конечно же. Но сказать, что я слишком скрупулезно этим интересуюсь, не могу. Когда есть время, обязательно смотрю некоторые матчи чемпионата Нидерландов или обзоры тура. Мой нынешний статус обязывает следить за молодыми ребятами.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ И АХИЛЛЕСОВА ПЯТА "ОРАНЖЕВЫХ"

- Каково ваше мнение о сборной Нидерландов?

- Если бы в ее нынешнем составе на Евро-2020 был Вирджил ван Дейк, то "оранжевые" имели бы оптимальный кадровый вариант. Этот футболист – одно из главных оружий сборной Нидерландов. Он придает коллективу уверенности, что сзади все спокойно. Ван Дейк – настоящий лидер, способный повести за собой команду. Его отсутствие может пошатнуть нидерландскую сборную, и она может не показать тот результат, который мог бы быть с ним в составе. Тем не менее, и без Вирджила ван Дейка сегодняшний соперник Украины – сильная команда, состоящая из хороших футболистов. Вместе с тем, не могу сказать, что сборная Нидерландов является претендентом на победу в чемпионате Европы.

- Нынешнюю сборную Нидерландов называют командой Вирджила ван Дейка и Мемфиса Депая. Неужели ее игра настолько зависит от этих двух футболистов?

- Не сказал бы, что так уж зависит. Но оба игрока являются лидерами, вокруг которых стоится команда. Депай – индивидуально сильная личность, которая может решить исход поединка. И это все знают. Он может с любой точки на подступах к воротам соперника забить мяч и принести победу своей команде. Есть в составе Нидерландов и другие игроки, также способные себя проявить на нынешнем чемпионате Европы. Например, полузащитник Джорджиньо Вейналдум из "Ливерпуля" - тоже, на мой взгляд, сильнейший футболист.

- Есть ли в игре "оранжевых" слабые места?

- Да. Это линия обороны. Отсутствие ван Дейка будет, конечно же, существенно сказываться. А еще стало известно, что недавно "сломался" Маттейс де Лигт. Думаю, в защите сборной Нидерландов будут проблемы.

БОЛЕТЬ ЗА КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ

- За счет чего сборная Украины может рассчитывать на успех в игре с Нидерландами?

- (Не задумываясь). За счет быстрых контратак.

- Что скажете о команде Андрея Шевченко?

- Мне нравится, что сборная Украины пытается играть в футбол, который строится на быстром переходе из обороны в атаку. В этой связи вспоминается показательный матч отборочного цикла Евро-2020 с Сербией, в котором украинцы буквально разгромили соперника – 5:0! Если столь же быстрый переход будет и в сегодняшнем поединке, то у нидерландцев могут возникнуть проблемы. Особенно в том случае, если "оранжевые" начнут традиционно катать мяч.

- За кого будете болеть в матче Нидерланды – Украина?

- Мне нравятся обе команды. Импонирует нынешний стиль сборной Украины – видно, что она ничего не боится и в какой-то степени является дерзкой командой. Считаю, что украинцы могут показать хороший результат на нынешнем континентальном первенстве. Да и нидерландский футбол мне близок. Это тот случай, когда буду болеть за красивый футбол.

ПУТЕШЕСТВИЯ АГЕНТА ПО АВТОБАНАМ ЕВРОПЫ

- Где ваш дом?

- В Дюссельдорфе. Учитывая его удобную расположенность, очень часто езжу в Нидерланды. Например, за последний месяц был там раз пятнадцать! От меня до нидерландской границы рукой подать – до Венло каких-то 35 километров, до Ситтарда – 80, до Арнема – чуть больше 100. До столицы, Амстердама, всего два часа езды на автомобиле. Вообще из Дюссельдорфа в разные города соседних стран удобно добираться: до Парижа ехать три с половиной часа, до Брюсселя – два часа. Рядом находится Люксембург. Проблем куда-нибудь удобно добраться нет: сел на машину – и езжай, автобаны в Европе хорошие. Если "пробок" нет – полтора-два часа – и ты на месте!

- В Нидерландах где останавливаетесь?

- Обычно я еду туда и обратно, справляясь с делами за день. Когда приходится оставаться, то селюсь в гостинице. К примеру, нужно было как-то съездить в Ситтард. Приехал, посмотрел тренировку, пообщался с людьми, попил кофе – и после обеда уже вернулся в Дюссельдорф.

- Что обычно просили друзья и знакомые привезти из Нидерландов?

- Экипировку. Больше ничего такого особенного не просили. А когда кто-то приезжал ко мне в гости, то я мог свозить в ресторан отведать нидерландской селедки. Она очень вкусная - под маринадом, с лучком!

- А травку гости покуривали?

- Со мной точно – нет.

- Ну а кексы с марихуаной?

- Не до этого! Нужно заниматься детьми, тут не покайфуешь (улыбается). Шучу, конечно. Между прочим, в нидерландских аптеках содержащие психоактивные вещества препараты начали продаваться в лечебных целях.

- В родной Одессе часто бываете?

- Последний раз там был два года назад. Обычно каждое лето приезжал с семьей в родной город. Увы, из-за пандемии в прошлом году побывать в Одессе не удалось. Надеюсь, если все будет нормально, то планирую приехать в Украину в середине или конце июля. Нужно по делам заглянуть в Киев, да и в Одессу к родным наведаться.