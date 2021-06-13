Шацких: Ярмоленко будет на Евро рвать и метать

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких прокомментировал состояние вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко:

"Не вижу никаких проблем с состоянием Андрея Ярмоленко. Товарищеские матчи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром показали, что он в хорошей форме, соскучился по игре. Конечно, у него было мало игровой практики в Англии, травма. Наверное, психологически чувствовал себя не на сто процентов.

Но сейчас он приехал домой, готовился в сборной с хорошим настроением. Уверен, с физикой тоже не должно быть проблем. Андрей на Евро будет рвать и метать, потому что соскучился по футболу", - сказал Шацких.