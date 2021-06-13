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Шацких: Ярмоленко будет на Евро рвать и метать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Психологический настрой тоже важен

Шацких: Ярмоленко будет на Евро рвать и метать

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких прокомментировал состояние вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко:

"Не вижу никаких проблем с состоянием Андрея Ярмоленко. Товарищеские матчи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром показали, что он в хорошей форме, соскучился по игре. Конечно, у него было мало игровой практики в Англии, травма. Наверное, психологически чувствовал себя не на сто процентов.

Но сейчас он приехал домой, готовился в сборной с хорошим настроением. Уверен, с физикой тоже не должно быть проблем. Андрей на Евро будет рвать и метать, потому что соскучился по футболу", - сказал Шацких.

Напомним, что Ярмоленко пропустил матч против Бахрейна, но в следующих двух спаррингах против Северной Ирландии и Кипра он отметился двумя мячами.

Пополнить свой багаж голов Андрей сможет сегодня вечером в игре против Нидерландов. Старт - в 22:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Евро-2020
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Барселиниус (землянин)
13.06.2021 в 14:05
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