Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шацких: Ярмоленко будет на Евро рвать и метать
Психологический настрой тоже важен
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких прокомментировал состояние вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко:
"Не вижу никаких проблем с состоянием Андрея Ярмоленко. Товарищеские матчи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром показали, что он в хорошей форме, соскучился по игре. Конечно, у него было мало игровой практики в Англии, травма. Наверное, психологически чувствовал себя не на сто процентов.
Но сейчас он приехал домой, готовился в сборной с хорошим настроением. Уверен, с физикой тоже не должно быть проблем. Андрей на Евро будет рвать и метать, потому что соскучился по футболу", - сказал Шацких.
Напомним, что Ярмоленко пропустил матч против Бахрейна, но в следующих двух спаррингах против Северной Ирландии и Кипра он отметился двумя мячами.
Пополнить свой багаж голов Андрей сможет сегодня вечером в игре против Нидерландов. Старт - в 22:00.
Популярное сейчас
- Таки без Цыганкова, да еще и без Безуса. Заявка сборной Украины на матч с Нидерландами
- За несколько дней перед решением о запрете лозунга “Героям Слава” УЕФА подписала новый контракт с Газпромом
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 13 июня
- Стало известно, кто рассудит первый матч сборной Украины на Евро-2020
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО