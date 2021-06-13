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Демьяненко: Сборная Украины даст хороший бой Нидерландам

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ничья будет положительным результатом

Демьяненко: Сборная Украины даст хороший бой Нидерландам

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Бывший игрок киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от матча Нидерланды - Украина на Евро-2020:

"Мы все ждем хорошей игры от сборной Украины. Это самое главное. Скажу, что сейчас наша сборная находится в нормальном состоянии, и она даст хороший бой команде Нидерландов.

Будет положительным результатом ничья с голландцами? Ну конечно! Сыграть вничью с Нидерландами тем более на их поле в Амстердаме - это, конечно, положительный результат.

Будет ли сборная Украины играть вторым номером или попытается сыграть на равных? Это трудный вопрос. Этот вопрос к главному тренеру. Я сам работал главным тренером и знаю, что под каждого соперника строится игра.

Примерный прогноз на счет? Положительный для сборной Украины", - сказал Демьяненко.

Стартовый свисток поединка Нидерланды - Украина запланирован на 22:00.

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В статье: Украина Анатолий Демьяненко Нидерланды
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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
13.06.2021 в 14:28
я чомусь впевненний що не програютть. Ну а якщо програють. то не меньше ніж з різницею в три мячі. 50/50
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.06.2021 в 14:22
Такі диферамби можуть стати актуальними після матчу, аж ніяк не перед ним.
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