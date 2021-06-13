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Коноплянка: Очень важно сейчас не наступить на те же грабли, что на Евро-2016
Самый худший международный форум для "сине-желтых"
sport24
Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка вспомнил провал сборной Украины на прошлом континентальном первенстве в контексте сегодняшнего старта "сине-желтых" на Евро-2020:
"Финальный раунд чемпионата Европы 2016 года, конечно, лучше не вспоминать, но он был — и это тоже история. Мы же не можем стереть с памяти отборочный турнир и тот великолепный плей-офф со Словенией, все те пережитые эмоции.
У нас была опытная команда и такая же, как и сейчас, хорошая атмосфера в коллективе. Да, мы проиграли все три матча, не забили ни одного мяча, но я бы хотел, чтобы болельщики не забывали труд и того тренерского штаба во главе с Михаилом Фоменко, который вывел сборную на форум.
Конечно, запомнилось последнее слово, последний шаг, поэтому очень важно сейчас не наступить на те же грабли. Уверен, что ребята с опытом это все понимают. Все-таки я-то хорошо знаю, что сборная Украины не случайно побеждала Португалию и Сербию. Пусть удача будет с нами", - сказал Коноплянка.
Напомним, что на Евро-2016 сборная Украины в группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией набрала ноль очков и ни разу не отличилась в воротах соперников. В последний раз "сине-желтые" забивали на ЧЕ в первом же своем матче в истории континентального первенства против Швеции. Автором взятия ворот девять лет назад стал Андрей Шевченко.
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