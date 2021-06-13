Командного взаимопонимания, такого как мы увидели в Италии, у нидерландцев и близко нет - Мнение

Журналист UA-Football Борис Сорокин в Европодкасте #2 поделился мыслями на счет противостояния Нидерланды - Украина в первом матче Евро-2020:

"Тренерская работа Франка де Бура в последние годы у меня вызывает вопрос. В сборной он задумал перед самым Евро менять схему. Они играют с тремя защитниками, а сегодня не будет де Лигта. Конечно, есть звезды: де Йонг, где Врэй, Депай, Вейналдум тот же, но командного взаимопонимания, как мы увидели в Италии, у нидерландцев и близко нет.

Если Украина будет иметь шансы, и наши будут играть собранно, тактически грамотно, то можно взять очки. Я не боюсь этой сборной Нидерландов", - сказал Борис Сорокин.