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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Командного взаимопонимания, такого как мы увидели в Италии, у нидерландцев и близко нет - Мнение

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Критика в сторону Франка де Бура

Командного взаимопонимания, такого как мы увидели в Италии, у нидерландцев и близко нет - Мнение

Новина українською

Журналист UA-Football Борис Сорокин в Европодкасте #2 поделился мыслями на счет противостояния Нидерланды - Украина в первом матче Евро-2020:

"Тренерская работа Франка де Бура в последние годы у меня вызывает вопрос. В сборной он задумал перед самым Евро менять схему. Они играют с тремя защитниками, а сегодня не будет де Лигта. Конечно, есть звезды: де Йонг, где Врэй, Депай, Вейналдум тот же, но командного взаимопонимания, как мы увидели в Италии, у нидерландцев и близко нет.

Если Украина будет иметь шансы, и наши будут играть собранно, тактически грамотно, то можно взять очки. Я не боюсь этой сборной Нидерландов", - сказал Борис Сорокин.

Матч между Нидерландами и Украиной начнется сегодня, в 22:00.

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В статье: Украина Нидерланды
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
13.06.2021 в 15:58
Не такі сильні голандці, щоби нас лякати. Останні роки збірна України мала перемоги над портами та іспанцями, нічию з французами... А ці команди є вищими за рейтингом, ніж голандці. Тревожить лише стан нашої збірної та її здатність реалізовувати власні моменти. Фіни нанесли 1 удар по воротах данців, 1 раз влучили в ствір, забили 1 гол і не дали супернику реалізовати жодну з його числених нагод включно з пенальті. Ми з цими фінами зіграли у відборі 1:1 та були страшенно засмучені втратою очок, а данці, яких фіни обіграли,слідують за рейтингом одразу ж за голандцями. Тож вони не є для нас нездоланним суперником, і все залежить від нашого стану, налаштування та тренерського плану на гру (планів А, Б, С...).
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