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Командного взаимопонимания, такого как мы увидели в Италии, у нидерландцев и близко нет - Мнение
Критика в сторону Франка де Бура
Журналист UA-Football Борис Сорокин в
"Тренерская работа Франка де Бура в последние годы у меня вызывает вопрос. В сборной он задумал перед самым Евро менять схему. Они играют с тремя защитниками, а сегодня не будет де Лигта. Конечно, есть звезды: де Йонг, где Врэй, Депай, Вейналдум тот же, но командного взаимопонимания, как мы увидели в Италии, у нидерландцев и близко нет.
Если Украина будет иметь шансы, и наши будут играть собранно, тактически грамотно, то можно взять очки. Я не боюсь этой сборной Нидерландов", - сказал Борис Сорокин.
Матч между Нидерландами и Украиной начнется сегодня, в 22:00.
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