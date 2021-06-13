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Матч с Нидерландами станет для Ярмоленко 95-м в сборной, для Зинченко - 40-м

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Надеемся, юбилейный матч будет успешным для наших сборников

Матч с Нидерландами станет для Ярмоленко 95-м в сборной, для Зинченко - 40-м

1927.kiev

Новина українською

В матче первого тура группы C Украина сыграет против Нидерландов. Начало встречи - 22:00.

Вингер нашей сборной Андрей Ярмоленко выйдет на этот поединок в стартовом составе - эта игра станет для 31-летнего игрока "Вест Хэма" 95-м в футболке национальной сборной.

Полузащитник Александр Зинченко также начнет матч с первых минут и эта встреча станет для 24-летнего хавбека "Ман СитИ" 40-й в составе главной команды Украины.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Александр Зинченко
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
13.06.2021 в 21:56
Удачі в ювілейному матчі. Не забуваємо, що ми граємо на виїзді.
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