Матч с Нидерландами станет для Ярмоленко 95-м в сборной, для Зинченко - 40-м

В матче первого тура группы C Украина сыграет против Нидерландов. Начало встречи - 22:00.

Вингер нашей сборной Андрей Ярмоленко выйдет на этот поединок в стартовом составе - эта игра станет для 31-летнего игрока "Вест Хэма" 95-м в футболке национальной сборной.

Полузащитник Александр Зинченко также начнет матч с первых минут и эта встреча станет для 24-летнего хавбека "Ман СитИ" 40-й в составе главной команды Украины.