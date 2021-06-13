Национальная сборная Украины
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Матч с Нидерландами станет для Ярмоленко 95-м в сборной, для Зинченко - 40-м
Надеемся, юбилейный матч будет успешным для наших сборников
1927.kiev
В матче первого тура группы C Украина сыграет против Нидерландов. Начало встречи - 22:00.
Вингер нашей сборной Андрей Ярмоленко выйдет на этот поединок в стартовом составе - эта игра станет для 31-летнего игрока "Вест Хэма" 95-м в футболке национальной сборной.
Полузащитник Александр Зинченко также начнет матч с первых минут и эта встреча станет для 24-летнего хавбека "Ман СитИ" 40-й в составе главной команды Украины.
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Источник:Tribuna
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vlotko (Броди)
13.06.2021 в 21:56
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