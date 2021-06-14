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Ярмоленко – лучший игрок Украины в матче с Нидерландами по индексу InStat. Марлос – худший

Национальная сборная Украины
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Нидерланды - Украина 3:2. Статистические итоги матча Евро-2020

Ярмоленко – лучший игрок Украины в матче с Нидерландами по индексу InStat. Марлос – худший

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Статистическая платформа InStat вывела свои оценки игрокам сборной Украины после стартового матча на чемпионате Европы 2020. Так, лучшим по показателю выполненных ТТД у сине-желтых стал Андрей Ярмоленко – 340. На втором месте – Роман Яремчук с индексом 323. На третьем – Руслан Малиновский (321).

Наихудшим с индексом 251 стал Марлос. Но надо отметить, что натурализованный бразилец сыграл лишь 52 минуты. Хотя Николай Шапаренко, сыгравший еще меньше (31-у минуту), заработал лучшую оценку – 273 ТТД.

Отметим, что без оценки остался Александр Зубков, которого на старте матча заменил как раз Марлос.

В целом же футболисты сборной Украины в этом матче совершили 590 ТТД, из которых 80 процентов были удачными. У соперника показатель ТТД достигает 853, 85 процентов успешных.

Показатель ожидаемых голов (xG) – 1,66 против 0,54 в пользу Нидерландов.

Напомним, что в стартовом поединке Евро-2020 сборная Украины уступила Нидерландам 2:3. Команда Шевченко проигрывала по ходу игры 0:2, но сравняла счет благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Однако удержать ничью не удалось – соперник в третий раз забил на 85-й минуте.

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Для Андрея Ярмоленко этот гол стал 41-м в футболке сборной Украины, он находится в топ-5 лучших бомбардиров сборных-участниц Евро-2020. Также стоит отметить, что гол Ярмоленко стал первым для сборной Украины в финальной части Евро за последние 553 минуты. Сейчас у сборной Украины продолжается шестиматчевая проигрышная серия на чемпионатах Европы.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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Источник:
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