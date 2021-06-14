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Замаскировали. Украина сыграла на Евро-2020 в футболках, на которых почти не видно изображения контуров страны. ФОТОФАКТ

Национальная сборная Украины
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Пиар Павелко прошел на ура, а вот форма свою миссию не исполнила

Замаскировали. Украина сыграла на Евро-2020 в футболках, на которых почти не видно изображения контуров страны. ФОТОФАКТ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футболу стартовала на чемпионате Европы-2020 поражением от сборной Нидерландов 2:3. Матч прошел в борьбе, а подготовка сборной Украины к континентальному форуму прошла под аккомпанемент скандала с формой.

Незадолго до начала турнира УАФ представила новый дизайн экипировки сборной Украины, где на груди были изображены контуры страны из временно оккупированными Донецком, Луганском и АР Крым. Также на воротах был лозунг "Слава Украине - Героям Слава", после чего с протестом выступила российская сторона.

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Россия на официальном уровне просила запретить такую ​​экипировку сборной Украины, а последним решением УЕФА, известным СМИ, было то, что на футболках останется изображение карты, останется лозунг "Слава Украине" (рядом с другими футбольными и государственными символами), а часть лозунга "Героям слава" скроют под нашивкой.

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Однако как мы увидели с картинки матча в Амстердаме, Украина сыграла в форме с очень не четким, почти незаметным изображением контуров государства на переднем плане. То есть то, за что боролись изначально (миссия была – напомнить о проблеме оккупации Крыма и Донбасса Россией), выполнено небрежно. Неизвестно, были ли на этой форме лозунги "Слава Украине – Героям Слава".

Замаскировали. Украина сыграла на Евро-2020 в футболках, на которых почти не видно изображения контуров страны. ФОТОФАКТ - изображение 1

Замаскировали. Украина сыграла на Евро-2020 в футболках, на которых почти не видно изображения контуров страны. ФОТОФАКТ - изображение 2

Замаскировали. Украина сыграла на Евро-2020 в футболках, на которых почти не видно изображения контуров страны. ФОТОФАКТ - изображение 3

Замаскировали. Украина сыграла на Евро-2020 в футболках, на которых почти не видно изображения контуров страны. ФОТОФАКТ - изображение 4

Замаскировали. Украина сыграла на Евро-2020 в футболках, на которых почти не видно изображения контуров страны. ФОТОФАКТ - изображение 5

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Андрей Павелко
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Комментарии (2)
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ruobosru (воркута)
14.06.2021 в 03:23
та ладно..главное что все знают)))
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
14.06.2021 в 02:21
Чему удивляться, Павелко уже столько лет обманывает... одним обманом больше, одним меньше, кардинально ничего не изменится
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