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Замаскировали. Украина сыграла на Евро-2020 в футболках, на которых почти не видно изображения контуров страны. ФОТОФАКТ
Пиар Павелко прошел на ура, а вот форма свою миссию не исполнила
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по футболу стартовала на чемпионате Европы-2020 поражением от сборной Нидерландов 2:3. Матч прошел в борьбе, а подготовка сборной Украины к континентальному форуму прошла под аккомпанемент скандала с формой.
Незадолго до начала турнира УАФ представила новый дизайн экипировки сборной Украины, где на груди были изображены контуры страны из временно оккупированными Донецком, Луганском и АР Крым. Также на воротах был лозунг "Слава Украине - Героям Слава", после чего с протестом выступила российская сторона.
Россия на официальном уровне просила запретить такую экипировку сборной Украины, а последним решением УЕФА, известным СМИ, было то, что на футболках останется изображение карты, останется лозунг "Слава Украине" (рядом с другими футбольными и государственными символами), а часть лозунга "Героям слава" скроют под нашивкой.
Однако как мы увидели с картинки матча в Амстердаме, Украина сыграла в форме с очень не четким, почти незаметным изображением контуров государства на переднем плане. То есть то, за что боролись изначально (миссия была – напомнить о проблеме оккупации Крыма и Донбасса Россией), выполнено небрежно. Неизвестно, были ли на этой форме лозунги "Слава Украине – Героям Слава".
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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