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Национальная сборная Украины

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Стало известно о характере травмы Зубкова и о том, будет ли он готовиться к Северной Македонии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Футболиста ждет дополнительное обследование

Стало известно о характере травмы Зубкова и о том, будет ли он готовиться к Северной Македонии

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

В первом матче сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов травму получил полузащитник украинцев Александр Зубков. Легионер венгерского "Ференцвароша" на 10-й минуте получил травму и покинул поле, уступив место Марлосу.

Футболиста ждет дополнительное обследование. На первый взгляд, травма несерьезная и не должна помешать готовиться к матчу против Северной Македонией. Однако, скорее всего, Зубкову надо будет пройти дополнительное обследование, чтобы исключить надрыва мышцы поверхности бедра.

Завтра, 15 июня, в 12:00 сборная возьмет курс из Амстердама в Бухарест, где проведет два ближайших матча в группе против македонцев (17 июня) и Австрии (21 июня).

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В статье: Украина Нидерланды Александр Зубков
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Комментарии (4)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.06.2021 в 13:31
Сподіваюся, що із Македонією зможе відразу вийти Циганков. Бо і в іншому випадку він вже буде не потрібний...
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rivnenskyi (Рівне)
14.06.2021 в 12:03
Травма Зубкова - один з ключових моментів матчу. Лівий фланг був порваний у нас повністю, Марлос по такій грі безтолковий, з Македонією чи Австрією йому грати, проти стоячих. Зубкова ж вчора дуже не вистачало. Здоров'я хлопцю, він ще принесе нам користь на цьому турнірі!
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+3
0
Просто football фан (Рівне)
14.06.2021 в 12:36
А всі ж говорили, що потрібен вінгер лівого флангу! Петряк, Кабаєв, Кочергін та хоч когось на підміну ... І з правою ногою бажано!Зате захисників по 2 на позицію, і накуа?
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+1
0
rivnenskyi (Рівне)
14.06.2021 в 13:08
Якщо чесно, по тій грі підійшов би будь-хто з нормальною фізикою, але явно не пішохід Марлос. Я не хейтер Шеви, але Марлос позаду не відпрацьовував і попереду був нулячий. Та заміна була помилкою, краще б Шапу тоді випустив. Але то все ІМХО.
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