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Стало известно о характере травмы Зубкова и о том, будет ли он готовиться к Северной Македонии
Футболиста ждет дополнительное обследование
Фото - Олександр Приходько
В первом матче сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов травму получил полузащитник украинцев Александр Зубков. Легионер венгерского "Ференцвароша" на 10-й минуте получил травму и покинул поле, уступив место Марлосу.
Футболиста ждет дополнительное обследование. На первый взгляд, травма несерьезная и не должна помешать готовиться к матчу против Северной Македонией. Однако, скорее всего, Зубкову надо будет пройти дополнительное обследование, чтобы исключить надрыва мышцы поверхности бедра.
Завтра, 15 июня, в 12:00 сборная возьмет курс из Амстердама в Бухарест, где проведет два ближайших матча в группе против македонцев (17 июня) и Австрии (21 июня).
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