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Национальная сборная Украины

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(Анти) Герой футбольного дня. Марлос

Национальная сборная Украины
(9 голосов)

Через черточку - Виталий Миколенко, Андрей Шевченко

(Анти) Герой футбольного дня. Марлос

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

С Миколенко все понятно – провалился парень. И этот провал случился далеко не на ровном месте. Если кому-то кажется, что футболиста нужно поддержать по принципу "с каждым бывает", пусть пересмотрит матч сборной Украины против Финляндии в квалификации ЧМ-2022. Или матчи "Динамо" с "Вильярреалом" в 1/8-й финала последней Лиги Европы. Это не "с каждым бывает", это нынешний уровень этого игрока. Когда-то Миколенко и действительно был классным левым защитником, лидером "Динамо" и одной из сильнейших опций сборной Украины. Но не сейчас. Однако поскольку он стабильно выходит в основе, то лучшего у нас, по видимому, нет.

Здесь интересен другой вопрос: а игру некем усиливать вообще? Только один красноречивый факт: в течение девяноста минут Андрей Шевченко использовал две замены, одна из которых была вынужденной. А где остальные рычаги, которыми можно воздействовать на игру? Куда делись все те наработки, которые оттачивались во время длиннющего (одного из самых длинных среди всех участников этого чемпионата Европы) периода подготовки? Кем усиливаться со скамейки запасных?

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Вопросов к Андрею Шевченко накопилось. О том, что левый фланг полузащиты – проблемная позиция для сборной Украины, перед этим чемпионатом Европы не говорил только ленивый. Однако никаких шагов по решению этой проблемы сделано не было: на Евро поехал полутравмированный Цыганков, который играть не готов, Петряка не вызвали, Зубков травмировался уже на тринадцатой минуте первого поединка и вышел Марлос.

И вот теперь внимание: за 52-е минуты, проведенных на поле, Марлос сделал меньше полезных действий, чем Шапаренко за 31-у минуту. InStat-индекс "динамовца" – 273, "горняка" – 251 (самый низкий показатель в команде). За отведенное ему время Марлос пять раз потерял мяч, из которых четыре раза – на своей половине поля. Чаще терял мяч только Миколенко, но тот, в отличие от Марлоса, хотя бы вступал в отбор (шесть раз), овладевал мячом в неочевидных ситуациях (семь раз), активно вел единоборства (тринадцать, девять из которых в обороне).

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Марлос в матче, в котором сборная Украины вынуждена была много защищаться, только трижды за 52-е минуты вступал в защитное единоборство за мяч. Сделал два отборы и два перехвата – пожалуй, единственный позитив в его игре.

Ярмоленко и Яремчук пять и четыре раза соответственно шли в обыгрыш чужих игроков, Марлос за почти час игрового времени сделал это лишь однажды. Непонятно, чем вообще натурализованный бразилец занимался на поле и зачем Шева лукавит, говоря, что этот игрок выполнил свою функцию. Провал тренерской мысли и провал игровых характеристик одного из самых техничных футболистов сборной Украины.

И теперь возникает логичный вопрос на будущее: а если Зубков не возобновится, кого выпускать на левый фланг на матчи против македонцев и австрийцев? Остается только Эдуард Соболь, но им лучше заменить Миколенко. Иначе Виталий еще и в тех поединках может "напривозить".

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Комментарии (12)
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IvaneZZZ (Київ)
14.06.2021 в 13:37
Какой то тупой хейт Миколенка. Петряка в сборную..... Лучше вообще сняться с турнира тогда.
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
14.06.2021 в 13:07
Вместо Зубкова нужно было выпускать Шапаренко,а Зинченко переводить на позицию Зубкова! Теперь Надежда на Цыганкова
Ответить
+3
0
Vano1986 (Львів)
14.06.2021 в 13:09
Дай Бог здоров'я Віктору
Ответить
+2
0
Vano1986 (Львів)
14.06.2021 в 13:04
Картину би точно не спортив
Ответить
0
-1
Vano1986 (Львів)
14.06.2021 в 13:03
Будуть ще перемоги! Мене цікавить, чи не зміг би вийти сам Шева хоч на 20-30 хвилин?
Ответить
+1
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
14.06.2021 в 12:52
Справа не в помилках окремих гравців, а у тому, що клас навіть цієї трохи послабленої збірної Нідерландів (чи Голандії) вцілому значно вищий ніж у наших. 2-4 роки "застою", а потім знову чветьфінали або півфінали на євро чи світових форумах. У нас же виходу до ЧС взагалі чекаємо понад 15 років. І не треба хейтити Миколенка чи навіть тихохода Марлоса. Ще 2 гри у групі попереду.Ответить
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+3
-4
avatar
kotigorok (Чернігів)
14.06.2021 в 12:51
Справа не в помилках окремих гравців, а у тому, що клас навіть цієї трохи послабленої збірної Нідерландів (чи Голандії) клас виконавців вцілому значно вищий ніж у наших. 2-4 роки "застою", а потім знову чвертьфінали або півфінали на євро чи світових форумах. У нас же виходу до ЧС взагалі чекаємо понад 15 років. І не треба хейтити Миколенка чи навіть тихохіда Марлоса. Ще 2 гри у групі попереду.Ответить
Ответить
0
-3
dmitroj88
14.06.2021 в 12:18
Мыколенко даже с Колосом неплохо привозил, что уж говорить о сборной, которую он регулярно топит. Его уровень первая лига максимум.
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+4
-5
grassion (Харьков)
14.06.2021 в 12:15
Согласен на 100% Марлос не вывозит уже (да и раньше особо в отбор не шел) Мыколенко- это уже не случайность, а закономерность ляпов. Увы
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+7
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
14.06.2021 в 12:51
Не треба хейтити Миколенка. Ще 2 гри (як мінімум попереду) Там все стане на свої.
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+2
-4
grassion (Харьков)
14.06.2021 в 13:01
"Не треба хейтити Миколенка." - так говорили и после Финов... и не один раз... А ему как с гуся вода... Ну следующую игру запорет и что, с кем не бывает)))
+1
-1
Alex-696 (Немирів)
14.06.2021 в 13:26
Караваєву допомагав Ярмоленко. Миколенко ж грав в обороні один проти двох-трьох суперників. Марлос десь курив осторонь. Скільки людина може таке витримати? Ото ж бо й воно.
0
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