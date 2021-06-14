Яремчук о матче с Нидерландами: Нам не стыдно за наше выступление

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от команды Нидерландов на Евро-2020 (2:3) .

- Вы были очень близки к спасению в таком сложном матче, но этого оказалось недостаточно. Что именно вам не удалось?

- Думаю, нам не хватило концентрации в конце игры. Нидерланды давили на нас, так же, как и их болельщики. Было трудно, ведь мы играли на выезде.

- Ваша команда билась до конца. Довольны ли вы своим выступлением в целом?

- Да, мы довольны тем, как сыграли во втором тайме. Первый тайм был тяжелее, отчасти потому, что голландцы имели поддержку, играя дома. Несмотря на это, мы придерживались нашего игрового плана, и нам не стыдно за наше выступление против очень сильного соперника.

- Нидерланды были слишком сильными или Украина оказалась недостаточно готовой?

- Я думаю, что и то, и другое. Мы чувствовали, что можем сделать больше, особенно в атаке. Нам еще есть куда прогрессировать, и наши следующие матчи будут решающими.