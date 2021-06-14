  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Яремчук о матче с Нидерландами: Нам не стыдно за наше выступление
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук о матче с Нидерландами: Нам не стыдно за наше выступление

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сборная Украины проиграла Нидерландам в своем первом матче Евро

Яремчук о матче с Нидерландами: Нам не стыдно за наше выступление

Фото Павла Кубанова

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от команды Нидерландов на Евро-2020 (2:3).

- Вы были очень близки к спасению в таком сложном матче, но этого оказалось недостаточно. Что именно вам не удалось?

- Думаю, нам не хватило концентрации в конце игры. Нидерланды давили на нас, так же, как и их болельщики. Было трудно, ведь мы играли на выезде.

- Ваша команда билась до конца. Довольны ли вы своим выступлением в целом?

- Да, мы довольны тем, как сыграли во втором тайме. Первый тайм был тяжелее, отчасти потому, что голландцы имели поддержку, играя дома. Несмотря на это, мы придерживались нашего игрового плана, и нам не стыдно за наше выступление против очень сильного соперника.

- Нидерланды были слишком сильными или Украина оказалась недостаточно готовой?

- Я думаю, что и то, и другое. Мы чувствовали, что можем сделать больше, особенно в атаке. Нам еще есть куда прогрессировать, и наши следующие матчи будут решающими.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Нидерланды Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanat_football (Херсон)
14.06.2021 в 16:39
Яремчук, ты уже задрал своими промахами. Профессионал хренов.
Ответить
0
0
RedBlack (Rivne)
14.06.2021 в 17:02
Какими промахами? У него было очень мало моментов, он выжал максимум в этой игре.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...