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Яремчук о матче с Нидерландами: Нам не стыдно за наше выступление
Сборная Украины проиграла Нидерландам в своем первом матче Евро
Фото Павла Кубанова
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал
- Вы были очень близки к спасению в таком сложном матче, но этого оказалось недостаточно. Что именно вам не удалось?
- Думаю, нам не хватило концентрации в конце игры. Нидерланды давили на нас, так же, как и их болельщики. Было трудно, ведь мы играли на выезде.
- Ваша команда билась до конца. Довольны ли вы своим выступлением в целом?
- Да, мы довольны тем, как сыграли во втором тайме. Первый тайм был тяжелее, отчасти потому, что голландцы имели поддержку, играя дома. Несмотря на это, мы придерживались нашего игрового плана, и нам не стыдно за наше выступление против очень сильного соперника.
- Нидерланды были слишком сильными или Украина оказалась недостаточно готовой?
- Я думаю, что и то, и другое. Мы чувствовали, что можем сделать больше, особенно в атаке. Нам еще есть куда прогрессировать, и наши следующие матчи будут решающими.
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