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Бущан: Мы аплодировали друг другу, поскольку действительно получился хороший матч
Голкипер говорит, что у сборной еще все впереди
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал
"К сожалению, не дотянули до конца игры. В моменте с третьим голом надо было просто выбить мяч, отвести угрозу от своих ворот. Но ничего страшного, это футбол, это жизнь. Мы не вешаем нос и с оптимизмом смотрим на следующие, решающие матчи в группе.
В команде нормальная атмосфера. Немного расстроились, что не смогли добыть ничью, ведь в выездной встрече с Нидерландами это был бы хороший результат. Но мы верим в себя, все поддерживаем друг друга. Обдумаем эту игру и начнем подготовку к следующему матчу.
Главный тренер после поединка выразил свою поддержку. Мы аплодировали друг другу, поскольку действительно получился хороший матч. Мы вытащили эту игру, но, к сожалению, не дотянули до финального свистка", - сказал Бущан.
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