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Бущан: Мы аплодировали друг другу, поскольку действительно получился хороший матч

Национальная сборная Украины
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Голкипер говорит, что у сборной еще все впереди

Бущан: Мы аплодировали друг другу, поскольку действительно получился хороший матч

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал результат поединка с Нидерландами (2:3) на Евро-2020.

"К сожалению, не дотянули до конца игры. В моменте с третьим голом надо было просто выбить мяч, отвести угрозу от своих ворот. Но ничего страшного, это футбол, это жизнь. Мы не вешаем нос и с оптимизмом смотрим на следующие, решающие матчи в группе.

В команде нормальная атмосфера. Немного расстроились, что не смогли добыть ничью, ведь в выездной встрече с Нидерландами это был бы хороший результат. Но мы верим в себя, все поддерживаем друг друга. Обдумаем эту игру и начнем подготовку к следующему матчу.

Главный тренер после поединка выразил свою поддержку. Мы аплодировали друг другу, поскольку действительно получился хороший матч. Мы вытащили эту игру, но, к сожалению, не дотянули до финального свистка", - сказал Бущан.

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В статье: Украина Нидерланды Георгий Бущан
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Источник:
УАФ

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