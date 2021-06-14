Семин: Украина — очень перспективная, молодая команда. Игру сборной России я не комментирую

Экс-наставник "Динамо" Юрий Семин прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в матче группового этапа Евро-2020.

"Мне матч понравился. Это был футбол хорошего качества. Игроки одной и другой команды продемонстрировали высокий уровень.

Когда я работал в киевском "Динамо", там уже был вратарь Бущан, Ярмоленко, Сидорчук, сейчас он капитан сборной. Играл еще Андрей Шевченко, который команду Украины тренирует. Надо поздравить его с хорошей работой. Они заслуживали хотя бы очко в матче с Голландией.

Надо понимать, что не так давно Украина выиграла молодежный чемпионат мира. И большая группа ребят из этой команды представляет киевское "Динамо". Они достойно выглядят. Есть преемственность, видна работа на перспективу.

Трудно загадывать, что будет дальше в группе, где играет Украина. Это все же команда очень молодая. Думаю, они со второго места могут выйти.

Как на фоне Украины выглядит Россия? Сложно сравнивать. Я считаю, это совершенно разные сборные, разные игроки. Украина — очень перспективная, молодая команда. Так могу сказать. Игру сборной России я не комментирую", — отметил Семин.