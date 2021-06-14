Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Семин: Украина — очень перспективная, молодая команда. Игру сборной России я не комментирую
Мнение ЮрПалыча про матч Нидерланды - Украина
фото - Getty Images
Экс-наставник "Динамо" Юрий Семин прокомментировал поражение
"Мне матч понравился. Это был футбол хорошего качества. Игроки одной и другой команды продемонстрировали высокий уровень.
Когда я работал в киевском "Динамо", там уже был вратарь Бущан, Ярмоленко, Сидорчук, сейчас он капитан сборной. Играл еще Андрей Шевченко, который команду Украины тренирует. Надо поздравить его с хорошей работой. Они заслуживали хотя бы очко в матче с Голландией.
Надо понимать, что не так давно Украина выиграла молодежный чемпионат мира. И большая группа ребят из этой команды представляет киевское "Динамо". Они достойно выглядят. Есть преемственность, видна работа на перспективу.
Трудно загадывать, что будет дальше в группе, где играет Украина. Это все же команда очень молодая. Думаю, они со второго места могут выйти.
Как на фоне Украины выглядит Россия? Сложно сравнивать. Я считаю, это совершенно разные сборные, разные игроки. Украина — очень перспективная, молодая команда. Так могу сказать. Игру сборной России я не комментирую", — отметил Семин.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Марлос
- Шевченко: Миколенко? На таком уровне все допускают ошибки, сумасшедшие скорости
- Тренер сборной Нидерландов: Ярмоленко знаменит своим ударом с левой. Прекрасный гол
- Путин прокомментировал форму сборной Украины
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО