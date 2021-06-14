Буряк: Я с уважением отношусь к России, футбол вне политики

Известный в прошлом игрок, а также экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал решение УЕФА о форме сборной Украины .

Напомним, что УЕФА после жалоб России обязала УАФ убрать с формы слоган "Героям слава".

— Как вы реагировали на скандальные новости с формой сборной Украины?

— Я, естественно, не могу что-то другое сказать. Все что сделано Павелко и Украинской ассоциацией футбола — я с уважением отношусь. Да, я думаю, что футбол вне политики. У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России. Я с уважением отношусь к России. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки. Меня интересует футбол. Я хочу говорить только про футбол. Тот же Черчесов — я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь. Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Так что я с уважением отношусь, а все остальное пусть политики разбираются. Но, конечно, я с уважением отношусь к решениям УАФ.

— Верите ли, что сборные Украины и России могут встретится на этом Евро?

— Все может быть, но я об этом пока не думаю. Я думаю только о следующих матчах. Если это случится, то придет время, и мы все поговорим об этом.