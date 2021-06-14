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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Буряк: Я с уважением отношусь к России, футбол вне политики

Национальная сборная Украины
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(5 голосов)

Скандал с формой докатился и до Леонида Буряка

Буряк: Я с уважением отношусь к России, футбол вне политики

GETTY IMAGES

Новина українською

Известный в прошлом игрок, а также экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал решение УЕФА о форме сборной Украины.

Напомним, что УЕФА после жалоб России обязала УАФ убрать с формы слоган "Героям слава".

— Как вы реагировали на скандальные новости с формой сборной Украины?

— Я, естественно, не могу что-то другое сказать. Все что сделано Павелко и Украинской ассоциацией футбола — я с уважением отношусь. Да, я думаю, что футбол вне политики. У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России. Я с уважением отношусь к России. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки. Меня интересует футбол. Я хочу говорить только про футбол. Тот же Черчесов — я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь. Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Так что я с уважением отношусь, а все остальное пусть политики разбираются. Но, конечно, я с уважением отношусь к решениям УАФ.

— Верите ли, что сборные Украины и России могут встретится на этом Евро?

— Все может быть, но я об этом пока не думаю. Я думаю только о следующих матчах. Если это случится, то придет время, и мы все поговорим об этом.

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В статье: Украина Леонид Буряк УЕФА УАФ
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Источник:
sport24

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Комментарии (47)
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MU777777 (Дергачи)
14.06.2021 в 19:10
Щас пуканы рвутся,как петарды!))
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0
0
2.dc (Николаев)
14.06.2021 в 19:09
Т.е. типа пока лично у меня снаряды в доме рваться не будут, я вне политики. И, на всякий случай вне футбола тоже, чтоб шальным плевком кого не зацепить ... я не я, и хата не моя ... можно только поздравить заслуженного с таким "счастьем на отшибе".
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
14.06.2021 в 19:05
«Я політикою не цікавлюся»…уверен, что в неформальной обстановке, с корешами у него разговоры где-то 40% о футболе, 30% о политике и оставшиеся где-то поровну разделены между «о женщинах» и о «а помнишь…».
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0
0
avatar
Бузувір (Київ)
14.06.2021 в 19:02
Футбол — це і є політика.
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+1
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.06.2021 в 18:57
Все равно сепары - Шахтер, а не Динама :)
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+2
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
14.06.2021 в 19:01
Невже ти олексін прозрів ???!!!
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0
-2
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Водитель трамвая (Бухарест)
14.06.2021 в 19:04
Чему там прозревать, Дырка никогда не была по настоящему украинским клубом. Для отвода глаз они и вышиванки носят, и гимн спивают, а по сути своей они - не украинцы!
+2
-1
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
14.06.2021 в 18:56
За таку позицію, цьому підстаркуВАТому чіпушилу потрібно негайно змінити Українське Прізвище на заліське ЛеАнід ІосіфАвіч СвеклоВ.
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+5
-5
avatar
DOMENICO (Lviv)
14.06.2021 в 19:06
Некрасиво людину так обзивати.
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+2
0
Lithium (Киев)
14.06.2021 в 18:48
Буряк: "Я с уважением отношусь к фашизму, Гитлеру, ведь футбол - вне политики".
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+6
-6
MU777777 (Дергачи)
14.06.2021 в 19:11
Надеюсь ты с факелом..и в свастике!
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
14.06.2021 в 18:48
Льоня, ти ж футбольна людина. Колись персічешся з Кирилом Дришлюком, скажи йому це в очі. Погань ти льоша, ох і погань...
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+5
-5
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
14.06.2021 в 18:47
Зовсім дах поїхав у цього совка Історичне непорозуміння може подобатися виключно вилупкам від симбіозу мокша-єрзянин, або паганенному недошколяру, котрий ніколи не цікавився предметами Історія/ Географія.
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+3
-6
UA Hero (Chernivtsi)
14.06.2021 в 18:45
От тому ти, Льоня, нічого не досяг у футболі після 1991 року... Вата вона і є вата...
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+4
-6
Tom Valentine (Bolintci)
14.06.2021 в 18:42
Леонид СвЁкла. Чемодан, вокзал, мокшания.
Ответить
+6
-6
Tom Valentine (Bolintci)
14.06.2021 в 18:41
Вот и ментовские сердца подъехали...
Ответить
+3
-5
shsp (Кировоград)
14.06.2021 в 18:26
вот и власов с уважением относился к немцам! а его почемуто в росии не любят!
Ответить
+7
-5
avatar
Динамо-машина (Киев)
14.06.2021 в 18:54
1000%. У него там друзья немецкие были, а его все осудили...)
Ответить
+2
-3
avatar
Tolyn77 (Донецк )
14.06.2021 в 18:21
Ответить
0
-7
aleks68
14.06.2021 в 19:10
полечи голову ватный долб....б
Ответить
0
0
sebekkiril (Dm.roslo)
14.06.2021 в 18:17
Яб побачив, уска, якби твою квартиру гатили з мінометів, сказав би, я спортсмен, я поза політикою. Гнида.
Ответить
+13
-4
avatar
Tolyn77 (Донецк )
14.06.2021 в 18:24
Ваши "воины" так и делают 8 год! Убивают нас, НО НЕ РОССИЯ!!!!
Ответить
+3
-13
Запорізьке Торпедо (zp)
14.06.2021 в 18:29
ого, на 8 году войны еще остались адепты "настамнет", "это не наши пленные", "это не наши трупы")
+7
-2
AndrewGreen (Lviv)
14.06.2021 в 18:34
В Харкові нема сруского міра і нема смертей, жодного пострілу. Задай собі питання чому?
+7
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 18:34
Наші? А ваші воїни хто?
+5
-3
Orest_ua (Kyiv)
14.06.2021 в 18:39
Мало убивают, тварь
+4
-2
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
14.06.2021 в 18:52
Пліснява, тобі на інший сайт потрібно перестрибнути, де зібрання лаптів, бояри і кокошників Покажи мені для початку, де на Мапі ерефії Є напис росія? РФ є, але це і являється свідченням того, що анклав unknown ці території окупував, заграбастав.
+1
-2
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
14.06.2021 в 19:04
Нет такой страны "россия", есть рашка, ватастан,Мордор.
0
-1
aleks68
14.06.2021 в 19:12
от "братской"помощи паРАШИ быстрее передохнете сами
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.06.2021 в 18:05
до недавнего времени уважал его разве что за игроцкое прошлое. а теперь он - свекла гнилая
Ответить
+13
-7
avatar
Saturn (Киев)
14.06.2021 в 18:03
От Буряка не ожидал
Ответить
+16
-6
avatar
Динамiт (Василькiв)
14.06.2021 в 19:05
Він гнилий, як більшість одеситів !
Ответить
0
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
14.06.2021 в 17:58
Та до чого тут політика,чмо безхребетне.тисячі вже лягли завдяки раші,а воно плете як небошка ногами.
Ответить
+15
-8
rivnenskyi (Рівне)
14.06.2021 в 17:56
"Я з повагою ставлюся до Росії" - ой будяк, таке зморозити. Сьогодні вибачиться чи завтра?
Ответить
+15
-6
viyt13 (Kyiv)
14.06.2021 в 17:54
Запитання, чим він може мотивувати молодих гравців збірної ? не накрутити матюками, як це робить стара гвардія тренерів, а саме вмотивувати Що нового окрім совєцького футбола він може передати гравцям ?відомо, що мотивація та самовіддача на футбольному полі це основа активного сучасного стилю. виступи нашої команди за Буряка нічим не запам'яталися, хіба що поразками, тому його точка зору імовірніше помилкова як і його футбол.
Ответить
+15
-5
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.06.2021 в 19:01
По твоему, Цыган молодых дерьнамовцев мотивирует лозунгами "Вперед, за Севастополь!"?: )
Ответить
+1
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
14.06.2021 в 19:07
Злазь з трамваю счетчик шансов олексін !
0
-1
Djibouti (Djibouti)
14.06.2021 в 17:51
Скот
Ответить
+17
-5
dmitroj88
14.06.2021 в 17:51
Типичный дырявый. Им там сурок со своим мертверчуком всем мозги промыл???
Ответить
+13
-8
Некр!т (Дзвонимісто)
14.06.2021 в 18:12
особливо гудком о 12.00 кілька днів мізки замив
Ответить
+4
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
14.06.2021 в 19:08
В тебе сепар очко таке, що в рот поглянеш, асфальт видно !
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
14.06.2021 в 17:50
Судячи з інтерв’ю, його давав на Буряк, а Свєкла
Ответить
+18
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 17:48
Дурень ти, Льоня. Ох і дурень...
Ответить
+15
-6
viajador (то є Кошмари City)
14.06.2021 в 17:47
Молодець! Справжній малорос. До росії з повагою і любов'ю.
Ответить
+9
-8
avatar
Tolyn77 (Донецк )
14.06.2021 в 18:17
На Галицию с повагою!
Ответить
+1
-8
avatar
simargl (Чернигов)
14.06.2021 в 17:47
Какой-то варёный овощ ...
Ответить
+17
-7
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IvaneZZZ (Київ)
14.06.2021 в 17:44
Вы Леня не Буряк, вы Свекла
Ответить
+24
-7


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