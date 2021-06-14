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Кобин: При счете 2:2 Украине нужно было перейти на игру в пять защитников

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

И играть по счету

Кобин: При счете 2:2 Украине нужно было перейти на игру в пять защитников

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Василий Кобин поделился своими впечатления о вчерашнем поединке подопечных Андрея Шевченко на Евро против Нидерландов (2:3).

"То, что игра будет проходить под диктовку нидерландцев, было ожидаемо. Все же, они выступали дома, в их составе хватало индивидуально сильных футболистов, которые на "ты" с мячом. Меня поразило, как хозяева мастерски прессинговали в первом тайме и сразу после перерыва.

Нашим ребятам крайне сложно было быстро переходить от насыщенной обороны в наступление.

Думаю, что нидерландцы наиграли на победу, однако я бы не стал винить отдельных наших исполнителей в этом поражении. Просто вчера их оппоненты оказались поискусснее. Тем более, что в ответе за результат вся сборная во главе с тренером.

Досадно только, что переломив ход событий в неудачно складывающемся матче, нашим ребятам не удалось удержать ничью. На мой взгляд, выровняв положение, нужно было произвести замены, перейти на игру в пять защитников и действовать по счету.

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Впрочем, ничего страшного не произошло. И хотя нидерландцы произвели очень хорошее впечатление, подопечные Андрея Шевченко сумели дать им бой. Теперь главное, как следует восстановиться и качественно подготовиться к следующему матчу – с Северной Македонией, где уже нельзя терять очки", - сказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин Украина Нидерланды
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Комментарии (7)
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football_soccer (Украина)
14.06.2021 в 19:12
почему у нас не было всех 5 замен? а вы заявку гляньте, там банально некем было усилить игру. Можно было только по позиции разменять игроков. И далеко не факт, что игроки защиты, которых выпустили бы на конец, не лажанули бы. Обычно лишнего игрока в защиту выпускают, когда команду устраивает счет и команда уже ДАВНО играет с устраивающим её счетом. А вчера что, забили второй, и сразу же снимать условного Яремчука/Ярмолу и играть по схеме Сан-Марино, 1вратарь , 10 защитников? Ну такое
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 18:32
Та вони всі в обороні сиділи. Питання в тому що оборону можна було і було ким освіжити. А Шева тупив.
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+2
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
14.06.2021 в 18:18
А почему не на 4–3–3 и на кураже не добить?
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0
-2
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
14.06.2021 в 18:17
А 2 вратаря можно?
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0
-2
Камонплей
14.06.2021 в 18:11
На таку гру треба було ще після травми Зубкова перейти, якщо не з самого початку. З Францією готували ж. Мбаппе не було. А тут ледве перший тайм пережили.
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0
0
rivnenskyi (Рівне)
14.06.2021 в 18:10
Я не хейтер Шеви, проте в цьому випадку Кобін правий. Здивувала відсутність реакції Шевченка (як тренера) взагалі на гру після 2-0. На 64тій замінив Марлоса і все... ніяк не реагував на 2-1, 2-2, не намагався нічого зробити й після 3-2. Дивно все це. Напевне не розраховували на очки в цьому матчі й хотіли поберегти сили, але нідерландці зіпсували плани своїм темпом.
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
14.06.2021 в 18:04
даже Вася это знает
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+4
-2


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