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Кобин: При счете 2:2 Украине нужно было перейти на игру в пять защитников
И играть по счету
Фото - УПЛ / Автор - неизвестен
Бывший игрок "Шахтера" и
"То, что игра будет проходить под диктовку нидерландцев, было ожидаемо. Все же, они выступали дома, в их составе хватало индивидуально сильных футболистов, которые на "ты" с мячом. Меня поразило, как хозяева мастерски прессинговали в первом тайме и сразу после перерыва.
Нашим ребятам крайне сложно было быстро переходить от насыщенной обороны в наступление.
Думаю, что нидерландцы наиграли на победу, однако я бы не стал винить отдельных наших исполнителей в этом поражении. Просто вчера их оппоненты оказались поискусснее. Тем более, что в ответе за результат вся сборная во главе с тренером.
Досадно только, что переломив ход событий в неудачно складывающемся матче, нашим ребятам не удалось удержать ничью. На мой взгляд, выровняв положение, нужно было произвести замены, перейти на игру в пять защитников и действовать по счету.
Впрочем, ничего страшного не произошло. И хотя нидерландцы произвели очень хорошее впечатление, подопечные Андрея Шевченко сумели дать им бой. Теперь главное, как следует восстановиться и качественно подготовиться к следующему матчу – с Северной Македонией, где уже нельзя терять очки", - сказал Кобин.
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