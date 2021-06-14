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Американские горки. Известный карикатурист Момани изобразил матч Нидерланды - Украины - ФОТО

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Омар рисует очень точные карикатуры

Американские горки. Известный карикатурист Момани изобразил матч Нидерланды - Украины - ФОТО

uaf.ua

Новина українською

Известный карикатурист Омар Момани выразил свое мнение о матче группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина (3:2).

Художник изобразил авторов голов, катающихся на американских горках. Причем выражения лиц авторов голов в составе Нидерландов и Украины разные по эмоциям.

"Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Ярмоленко, 75, Яремчук, 79, Дюмфрис, 85.

Нидерланды — Украина были настоящими американскими горками", — прокомментировал свою работу Момани.

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В статье: Украина Нидерланды Омар Момани
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Комментарии (4)
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Дрюон (Одесса)
14.06.2021 в 18:32
Да, до Бидструпа ему далеко)
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 18:30
Не смішно. Примітивний гумор.
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
14.06.2021 в 18:27
Ярмола и Ярема похожи)
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+1
0
rivnenskyi (Рівне)
14.06.2021 в 18:16
Дещо примітивно))
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+1
-1


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