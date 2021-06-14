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Американские горки. Известный карикатурист Момани изобразил матч Нидерланды - Украины - ФОТО
Омар рисует очень точные карикатуры
uaf.ua
Известный карикатурист Омар Момани выразил свое мнение о матче группового этапа Евро-2020
Художник изобразил авторов голов, катающихся на американских горках. Причем выражения лиц авторов голов в составе Нидерландов и Украины разные по эмоциям.
"Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Ярмоленко, 75, Яремчук, 79, Дюмфрис, 85.
Нидерланды — Украина были настоящими американскими горками", — прокомментировал свою работу Момани.
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Комментарии (4)
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Дрюон (Одесса)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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rivnenskyi (Рівне)
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