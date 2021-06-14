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Дюмфрис: Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек сборной Нидерландов - о матче с Украиной

Дюмфрис: Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра

Faisal HQ

Новина українською

Хавбек национальной сборной Нидерландов Дензен Дюмфрис высказался о победе своей команды над Украиной (3:2) в первом матче Евро-2020.

"Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Удачный удар стал для меня большим облегчением.

Первый гол за сборную – отличный момент! Я был расстроен, потому что хотел забить в первом тайме, и для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс и четко его реализовал.

Я забил гол, потому что мы все время верили в успех. Я знал, что у нас еще будут моменты, и нужно быть готовым их реализовать", - сказал Дюмфрис.

Отметим, что Дюмфрис был признан лучшим игроком матча.

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В статье: Украина Нидерланды Дензен Дюмфрис
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Источник:
УЕФА

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