Дюмфрис: Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра

Хавбек национальной сборной Нидерландов Дензен Дюмфрис высказался о победе своей команды над Украиной (3:2) в первом матче Евро-2020 .

"Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Удачный удар стал для меня большим облегчением.

Первый гол за сборную – отличный момент! Я был расстроен, потому что хотел забить в первом тайме, и для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс и четко его реализовал.

Я забил гол, потому что мы все время верили в успех. Я знал, что у нас еще будут моменты, и нужно быть готовым их реализовать", - сказал Дюмфрис.