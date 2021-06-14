  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Забарный стал самым молодым игроком сборной Украины в финальных стадиях ЧМ и ЧЕ
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забарный стал самым молодым игроком сборной Украины в финальных стадиях ЧМ и ЧЕ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Побил рекорд Александра Зинченко

Забарный стал самым молодым игроком сборной Украины в финальных стадиях ЧМ и ЧЕ

uaf.ua

Новина українською

Илья Забарный стал самым молодым игроком сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы.

Выйдя на матч с Нидерландами (2:3) в 18 лет 285 дней, он на 260 дней превзошел достижение Александра Зинченко, установленное на ЧЕ-2016.

В топ-10 самых молодых игроков рейтинга также вошли Виталий Миколенко (22 года 15 дней) и Николай Шапаренко (22 года 252 дня).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев) Николай Шапаренко Виталий Миколенко Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...