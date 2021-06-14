Национальная сборная Украины
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Забарный стал самым молодым игроком сборной Украины в финальных стадиях ЧМ и ЧЕ
Побил рекорд Александра Зинченко
uaf.ua
Илья Забарный стал самым молодым игроком
Выйдя на матч с Нидерландами (2:3) в 18 лет 285 дней, он на 260 дней превзошел достижение Александра Зинченко, установленное на ЧЕ-2016.
В топ-10 самых молодых игроков рейтинга также вошли Виталий Миколенко (22 года 15 дней) и Николай Шапаренко (22 года 252 дня).
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Источник:sport.ua
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