Забарный стал самым молодым игроком сборной Украины в финальных стадиях ЧМ и ЧЕ

Илья Забарный стал самым молодым игроком сборной Украины в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы.

Выйдя на матч с Нидерландами (2:3) в 18 лет 285 дней, он на 260 дней превзошел достижение Александра Зинченко, установленное на ЧЕ-2016.

В топ-10 самых молодых игроков рейтинга также вошли Виталий Миколенко (22 года 15 дней) и Николай Шапаренко (22 года 252 дня).