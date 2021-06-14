Источник: Зубков с Северной Македонией не сыграет, Цыганков готовится к игре

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков тренируется в общей группе и готовится к матчу с Северной Македонией. А вот травма вингера Александра Зубкова оказалась серьезной - в следующем матче он точно не сыграет. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык.

"Сборная Украины прилетела в Бухарест и игроки, которые вчера не играли, поехали на полноценную тренировку. Среди них был и Виктор Цыганков, который готовится к поединку с Северной Македонией вместе со всеми - это хорошая новость.

Если все будет хорошо и его ничто не будет беспокоить, то это будет серьезное усиление на матч с македонцами.

Зубков в матче с Северной Македонией играть не будет. Это точно. Далее под вопросом, поскольку травма у него достаточно серьезная. Сейчас он находится в лагере сборной. Врачи проведут еще исследования, пытаться понять, насколько серьезна травма. Но можно сказать, что с Северной Македонией он не сыграет точно.

Сейчас даже не стоит говорить, сможет ли он принять участие в матче с Австрией. У него неприятная мышечная травма. После такой травмы обычно нельзя три недели заниматься беговой работой", - сказал Цыганык.