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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Источник: Зубков с Северной Македонией не сыграет, Цыганков готовится к игре

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Новости из лазарета сборной Украины

Источник: Зубков с Северной Македонией не сыграет, Цыганков готовится к игре

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков тренируется в общей группе и готовится к матчу с Северной Македонией. А вот травма вингера Александра Зубкова оказалась серьезной - в следующем матче он точно не сыграет. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык.

"Сборная Украины прилетела в Бухарест и игроки, которые вчера не играли, поехали на полноценную тренировку. Среди них был и Виктор Цыганков, который готовится к поединку с Северной Македонией вместе со всеми - это хорошая новость.

Если все будет хорошо и его ничто не будет беспокоить, то это будет серьезное усиление на матч с македонцами.

Зубков в матче с Северной Македонией играть не будет. Это точно. Далее под вопросом, поскольку травма у него достаточно серьезная. Сейчас он находится в лагере сборной. Врачи проведут еще исследования, пытаться понять, насколько серьезна травма. Но можно сказать, что с Северной Македонией он не сыграет точно.

Сейчас даже не стоит говорить, сможет ли он принять участие в матче с Австрией. У него неприятная мышечная травма. После такой травмы обычно нельзя три недели заниматься беговой работой", - сказал Цыганык.

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В статье: Украина Игорь Цыганык Александр Зубков Виктор Цыганков
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2021 в 19:11
Хоч Циганков вийде і те добре.
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rivnenskyi (Рівне)
14.06.2021 в 18:57
Твою ж .... Говорили ж що нічого серйозного? Буде грати знову Марлос, Циганков з ліжка може впасти, ще травмується.
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