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Источник: Зубков с Северной Македонией не сыграет, Цыганков готовится к игре
Новости из лазарета сборной Украины
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Полузащитник
"Сборная Украины прилетела в Бухарест и игроки, которые вчера не играли, поехали на полноценную тренировку. Среди них был и Виктор Цыганков, который готовится к поединку с Северной Македонией вместе со всеми - это хорошая новость.
Если все будет хорошо и его ничто не будет беспокоить, то это будет серьезное усиление на матч с македонцами.
Зубков в матче с Северной Македонией играть не будет. Это точно. Далее под вопросом, поскольку травма у него достаточно серьезная. Сейчас он находится в лагере сборной. Врачи проведут еще исследования, пытаться понять, насколько серьезна травма. Но можно сказать, что с Северной Македонией он не сыграет точно.
Сейчас даже не стоит говорить, сможет ли он принять участие в матче с Австрией. У него неприятная мышечная травма. После такой травмы обычно нельзя три недели заниматься беговой работой", - сказал Цыганык.
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