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"Не мог уснуть после игры": Сабо высказался о первом матче сборной Украины на Евро

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Мнение Йожефа Йожефовича о матче Нидерланды - Украина

"Не мог уснуть после игры": Сабо высказался о первом матче сборной Украины на Евро

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение команды Шевченко в матче с Нидерландами (2:3).

"Вчерашняя игра всем понравилась - мне в том числе. Это была изумительная выдумка, тактический стиль, скоростная игра. Я не мог уснуть после игры.

Мне говорят - наша команда защищалась. А они не защищались, когда наши атаковали? Да, Нидерланды больше контролировали игру, но нельзя забывать против какой команды играли.

Наши приняли вызов Нидерландов, отвечая атакой на атаку. Это был открытый футбол, который нужно внедрять в нашем чемпионате", - сказал Сабо.

Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет в четверг 17 июня против Северной Македонии.

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В статье: Украина Нидерланды Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
14.06.2021 в 20:46
Если бы я выключил ТВ после 0:2, я уснул бы моментально, с чистой совестью. Но после камбека, так бездарно упустить шанс на очки... Я тоже долго потом заснуть не мог. Полуварёеный сегодня, весь день.
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Como estas (Santa-Pola)
14.06.2021 в 20:28
А я в кои то веки согласен с Сабо
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