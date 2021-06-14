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"Не мог уснуть после игры": Сабо высказался о первом матче сборной Украины на Евро
Мнение Йожефа Йожефовича о матче Нидерланды - Украина
Бывший главный тренер киевского "Динамо" и
"Вчерашняя игра всем понравилась - мне в том числе. Это была изумительная выдумка, тактический стиль, скоростная игра. Я не мог уснуть после игры.
Мне говорят - наша команда защищалась. А они не защищались, когда наши атаковали? Да, Нидерланды больше контролировали игру, но нельзя забывать против какой команды играли.
Наши приняли вызов Нидерландов, отвечая атакой на атаку. Это был открытый футбол, который нужно внедрять в нашем чемпионате", - сказал Сабо.
Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет в четверг 17 июня против Северной Македонии.
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