Национальная сборная Украины
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Ярмоленко: Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?
Эмоции Андрея после матча с Нидерландами
instagram.com/yarmolenkoandrey
Капитан и вингер
"Ваша вера и поддержка придавала нам сил. Не хватило немного удачи. Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?", – написал футболист в Инстаграме.
Напомним, что Андрей забил первый гол сборной Украины в данном матче.
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