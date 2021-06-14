Ярмоленко: Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?

Капитан и вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после матча Евро-2020 с Нидерландами (2:3).

"Ваша вера и поддержка придавала нам сил. Не хватило немного удачи. Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?", – написал футболист в Инстаграме.

Напомним, что Андрей забил первый гол сборной Украины в данном матче.