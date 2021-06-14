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Ярмоленко: Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Эмоции Андрея после матча с Нидерландами

Ярмоленко: Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?

instagram.com/yarmolenkoandrey

Новина українською

Капитан и вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после матча Евро-2020 с Нидерландами (2:3).

"Ваша вера и поддержка придавала нам сил. Не хватило немного удачи. Будем сильнее в следующем матче. Кто с нами?", – написал футболист в Инстаграме.

Напомним, что Андрей забил первый гол сборной Украины в данном матче.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Нидерланды Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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