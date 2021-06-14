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Защитник Северной Македонии: Нужно найти слабые места Украины и побеждать с лучшей игрой

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Следующий соперник сборной Украины также надеется на успех

Защитник Северной Македонии: Нужно найти слабые места Украины и побеждать с лучшей игрой

uefa.com

Новина українською

Защитник сборной Северной Македонии Висар Муслю прокомментировал поражение команды в матче с Австрией (1:3) и поделился ожиданиями от матча с Украиной.

"Матч с Австрией мы начали немного эмоционально. Соперник забил один мяч, потом мы вернулись, и все шло хорошо до второго гола, который мы пропустили из-за потери концентрации.

В целом это был не тот уровень, которого мы ожидали. Если бы мы использовали наши полумоменты, если бы мы забили второй гол, то все было бы на нашей стороне.

Однако у нас еще есть шанс выйти из группы. Нужно подготовиться морально, найти слабые места Украины и побеждать с лучшей игрой", - сказал Муслю.

Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет в четверг 17 июня против Северной Македонии.

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В статье: Украина Северная Македония
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Источник:
vecer.mk

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
14.06.2021 в 22:30
Как хочется чтобы наши их разнесли с крупным счётом
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0
0
Лекарь (село Дарница)
14.06.2021 в 22:00
А че там искать? На тренерской скамейке не искали?
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
14.06.2021 в 21:57
Ага.. Та щас.. Мы сами не можем найти.
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0
-2


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