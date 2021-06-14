Защитник Северной Македонии: Нужно найти слабые места Украины и побеждать с лучшей игрой

Защитник сборной Северной Македонии Висар Муслю прокомментировал поражение команды в матче с Австрией (1:3) и поделился ожиданиями от матча с Украиной .

"Матч с Австрией мы начали немного эмоционально. Соперник забил один мяч, потом мы вернулись, и все шло хорошо до второго гола, который мы пропустили из-за потери концентрации.

В целом это был не тот уровень, которого мы ожидали. Если бы мы использовали наши полумоменты, если бы мы забили второй гол, то все было бы на нашей стороне.

Однако у нас еще есть шанс выйти из группы. Нужно подготовиться морально, найти слабые места Украины и побеждать с лучшей игрой", - сказал Муслю.