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Защитник Северной Македонии: Нужно найти слабые места Украины и побеждать с лучшей игрой
Следующий соперник сборной Украины также надеется на успех
uefa.com
Защитник сборной Северной Македонии Висар Муслю прокомментировал поражение команды в матче с Австрией (1:3) и поделился ожиданиями от матча с
"Матч с Австрией мы начали немного эмоционально. Соперник забил один мяч, потом мы вернулись, и все шло хорошо до второго гола, который мы пропустили из-за потери концентрации.
В целом это был не тот уровень, которого мы ожидали. Если бы мы использовали наши полумоменты, если бы мы забили второй гол, то все было бы на нашей стороне.
Однако у нас еще есть шанс выйти из группы. Нужно подготовиться морально, найти слабые места Украины и побеждать с лучшей игрой", - сказал Муслю.
Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет в четверг 17 июня против Северной Македонии.
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