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Забарный: Конфликта между Марлосом и Ярмоленко не было, не знаю, кто это придумал

Национальная сборная Украины
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Защитник рассказал о настроениях в команде после поражения от Нидерландов

Забарный: Конфликта между Марлосом и Ярмоленко не было, не знаю, кто это придумал

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный после матча с Нидерландами (2:3) ответил на вопросы представителей СМИ.

- На последних минутах матча в Амстердаме, возможно, вам помешал недостаток концентрации, нехватка опыта? Чего не хватило, чтобы достичь положительного результата?

- Прежде всего хочу сказать, что это футбол, и может случиться что угодно. Да, возможно, нам не хватило концентрации, но это игровой момент. Мы могли и забить на последних минутах.

- Пришлось слышать о конфликте в раздевалке между Ярмоленко и Марлосом, имел ли он место?

- Никакого конфликта не было, в раздевалке все было хорошо. Я не знаю, кто это придумал.

- Что вы можете сказать по Романа Яремчука, как охарактеризуете этого игрока?

- Роман - замечательный человек. Я недавно с ним познакомился. Как нападающий он мне тоже импонирует, хорошо цепляется за мяч, классно действует впереди.

- Что вам сказал Мирча Луческу перед Евро-2020, давал какие-то советы?

- Особого он ничего не говорил - просто пожелал удачи. Также Мирча Луческу пообещал, что приедет поддержать нашу команду.

- Сборная Нидерландов действовала в три центральных защитника. Насколько вам удобно играть против соперника, который действует по следующей схеме?

- Для нас не имеет особого значения, три или четыре защитника в соперника. Тренерский штаб подстраивается и дает нам указания, как действовать против конкретного оппонента. Вчера все знали, как нам действовать, кто против кого играет, никаких сложностей в связи с этим у нас не было.

- Тебе всего 18 лет, год назад ты дебютировал в "Динамо", в сборной. Но ты очень спокойно и невозмутимо выглядишь на поле. Может, это только так кажется?

- Спасибо за похвалу. Волнение на самом деле, должно быть у всех, и у меня в том числе. Но когда выхожу на поле, эмоции утихают, и я играю со спокойной головой.

- Если бы год назад тебе сказали, что ты будешь играть на Евро-2020 в основном составе сборной Украины, ты бы поверил?

- Как в это год назад можно было поверить? Наверное, нет.

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В статье: Украина Илья Забарный
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Источник:
УАФ

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